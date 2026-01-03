सर्दियों का मौसम है और ठंड के साथ साथ लोग कोहरे की भी मार झेल रहे हैं. घने कोहरे में आए दिन गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं और कई ट्रेनें घंटों लेट हो रही है. लेकिन कोहरे की मार केवल जमीन पर ही नहीं है बल्कि आसमान में उड़ रहे हवाई जहाजों के लिए भी ये मुसीबत का सबब बना हुआ है. इन दिनों इंटरनेट पर घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के बीच बोइंग 737 की लैंडिंग दिखाई गई है. ये लैंडिंग इतनी खतरनाक और दिल दहला देने वाली है कि सोशल मीडिया यूजर्स का कलेजा इसे देखकर मुंह को आ गया है.

जीरो विजिबिलिटी में पायलट ने लैंड कराया बोइंग 737

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक विशाल विमान बोइंग 737 की लैंडिंग दिखाई गई है. इस लैंडिंग की खास बात ये है कि जब हवाई जहाज को रनवे पर उतारने की कोशिश की जा रही है उस वक्त कोहरे की वजह से विजिबिलिटी एक दम जीरो है जिससे पायलट को सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से पायलट को कॉकपिट से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. विमान तूफान की रफ्तार से उड़ रहा है और रेडियो पर पायलट को ऊंचाई के बारे में कमांड देकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं.

बोइंग 737 के कॉकपिट से रिकॉर्ड किया गया यह वीडियो उस क्षण को दिखाता है, जब पायलट ज़ीरो-विज़िबिलिटी में विमान की लैंडिंग करता है। यह कमाल का कौशल है जिसमें अत्यधिक सटीकता, तकनीकी दक्षता और पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होती है। pic.twitter.com/YShGNSjV9N — 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) January 1, 2026

कोहरे की वजह से नजर ही नहीं आ रहा था रनवे

जिस वक्त प्लेन को लैंड कराया जा रहा है बाहर 100 प्रतिशत कोहरा है और सामने का नजारा ऐसा है मानों किसी ने आंसू गैस छोड़ दी हो. रनवे मानों आंखों से औझल ही हो गया था. बावजूद इसके पायलट अपने संयम और अनुभव की मदद से बोइंग 737 जैसे भारी भरकम विमान को रनवे पर सुरक्षित लैंड करा देता है वो वाकई में काबिले तारीफ है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह

यूजर्स कर रहे पायलट की तारीफ

वीडियो को @mktyaggi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पायलट को दिल से सलाम है. एक और यूजर ने लिखा...इस वक्त ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पायलट के साहस और अनुभव को सलाम है.

यह भी पढ़ें: "बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल