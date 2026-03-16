बैटर ने मारा हेलिकॉप्टर शॉट तो सीधे मेट्रो पर जाकर लगी बॉल, वीडियो देख यूजर्स बोले- सस्ता धोनी

भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसने वाला जुनून है. गली हो या मैदान, पार्क हो या खाली प्लॉट, जहां थोड़ी सी जगह मिल जाए वहीं क्रिकेट शुरू हो जाता है. यही वजह है कि कई बार इस खेल के दौरान ऐसे मजेदार और अनोखे पल सामने आ जाते हैं जो सोशल मीडिया पर धूम मचा देते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ युवक खुले मैदान में क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस मैच को खास बना रही है मैदान के ठीक ऊपर से गुजरती मेट्रो ट्रेन. खेल अपने पूरे जोश में चल रहा होता है और तभी बल्लेबाज ऐसा जोरदार हेलिकॉप्टर शॉट मारता है कि गेंद सीधे हवा में उड़ती हुई ऊपर से गुजर रही मेट्रो से जा टकराती है.

मैदान में चल रहा था जोरदार क्रिकेट मैच

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक एक खुले मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं. मैदान के पास ही एक ऊंचा फ्लाईओवर या मेट्रो ट्रैक बना हुआ है, जिस पर समय-समय पर मेट्रो ट्रेन गुजरती दिखाई देती है. खिलाड़ी अपने खेल में पूरी तरह डूबे हुए हैं और मैच बड़े मजेदार अंदाज में चल रहा है. आसपास कुछ लोग खड़े होकर इस मैच का आनंद भी ले रहे हैं.

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हेलिकॉप्टर शॉट ने कर दिया कमाल

वीडियो में एक बल्लेबाज गेंदबाज की गेंद पर जोरदार शॉट लगाता है. बल्लेबाज का शॉट बिल्कुल हेलिकॉप्टर शॉट की तरह दिखाई देता है, जिसमें बल्ला तेजी से घूमता है और गेंद हवा में बहुत ऊंची चली जाती है. गेंद इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है कि उसी समय ऊपर से गुजर रही मेट्रो ट्रेन से जा टकराती है. यह पल इतना अचानक होता है कि मैदान में मौजूद सभी लोग कुछ सेकंड के लिए हैरान रह जाते हैं.

मेट्रो से टकराई गेंद, लोग रह गए दंग

जैसे ही गेंद मेट्रो से टकराती है, वहां मौजूद खिलाड़ी और दर्शक जोर-जोर से चिल्लाने लगते हैं. कुछ लोग हंसते हुए इस पल को एंजॉय करते दिखाई देते हैं. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति भी इस अनोखे पल को कैमरे में कैद कर लेता है. यही वजह है कि यह क्लिप अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ले रहे मजे

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने इसे हाथोंहाथ लेना शुरू कर दिया. कई यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह तो असली ‘मेट्रो शॉट’ है. वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि बल्लेबाज ने शायद मेट्रो को ही अपना फील्डर बना लिया. कुछ लोग इस शॉट की तुलना इंटरनेशनल क्रिकेट के बड़े शॉट्स से भी कर रहे हैं. कई यूजर्स ने खिलाड़ी को सस्ता धोनी तक कह डाला.

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