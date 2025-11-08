ये तो हद हो गई, देव दिवाली पर नमो घाट को लोगों ने बनाया शौचालय? वीडियो देख खौल उठेगा खून

देव दीपावली वो रात जब पूरा काशी नगरी दीपों की रोशनी में जगमगाती है. जब गंगा किनारे हजारों दीये जलाकर लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं. जब घाटों पर अध्यात्म, भक्ति और सौंदर्य का अनोखा संगम दिखता है. लेकिन इसी पवित्र और भव्य मौके पर वाराणसी के नमो घाट से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरे सोशल मीडिया पर लोगों को शर्मसार कर दिया है. वीडियो वाराणसी के नमो घाट का बताया जा रहा है जिसमें दिखता है कि जहां एक ओर भक्त गंगा किनारे दीप दान में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग खुलेआम घाट की दीवार के पास पेशाब करते नजर आते हैं.

नमो घाट बना शौचालय?

ये वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, लोगों के बीच गुस्से की लहर दौड़ गई. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे “देव दीपावली पर कलंक” बताया और प्रशासन की लापरवाही पर जमकर सवाल उठाए. वीडियो में साफ दिख रहा है कि घाट पर भारी भीड़ के बावजूद आसपास कहीं भी टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी. नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर ही शौच करना शुरू कर दिया. खास बात ये है कि ये नजारा उस नमो घाट का है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक बताया जाता है.

लाइन लगाकर टॉयलेट करते दिखे लोग

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे लोग लाइन लगाकर घाट किनारे दीवार पर टॉयलेट करते दिखाई दे रहे हैं. देव दीपावली के मौके पर वाराणसी का ये वीडियो सिर्फ एक शर्मनाक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि आध्यात्मिक नगरी की असली पहचान उसकी सफाई, अनुशासन और संस्कृति से होती है. अब देखने वाली बात ये होगी कि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की आंख खुलती है या नहीं.

यूजर्स का खौल उठा खून

वीडियो को civicsense_daily नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन लोगों को शर्म भी नहीं आती. एक और यूजर ने लिखा....सरकार को दोष देने से पहले खुद की हरकतों पर ध्यान दें लोग तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों ने पवित्र घाट तक को नहीं छोड़ा.

