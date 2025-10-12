हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स

बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने एक ड्रोन तैयार किया है और उसमें रस्सी से एक मुर्गे को बांधा गया है. इसके बाद ड्रोन को स्टार्ट किया जाता है और मुर्गा धीरे-धीरे जमीन से ऊपर उठता जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 12 Oct 2025 08:01 PM (IST)
सोशल मीडिया की दुनिया में रोज नए-नए कारनामे देखने को मिलते हैं. कोई रील्स बनाते हुए पुल से कूद जाता है तो कोई अजीब हरकतों से सुर्खियां बटोरता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखकर लोग हैरान हैं और गुस्से में भी. वीडियो में एक मुर्गे को ड्रोन से बांधकर आकाश में उड़ा दिया जाता है. जी हां, आपने सही पढ़ा, लोगों ने मजाक-मस्ती के चक्कर में एक बेजुबान मुर्गे को हवा में उड़ा दिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

मुर्गे को ड्रोन के साथ बांधकर उड़ाने लगे लोग

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ने एक ड्रोन तैयार किया है और उसमें रस्सी से एक मुर्गे को बांधा गया है. इसके बाद ड्रोन को स्टार्ट किया जाता है और मुर्गा धीरे-धीरे जमीन से ऊपर उठता जाता है. कुछ ही सेकंड में वह ऊंचाई तक चला जाता है. नीचे खड़े लोग इस नजारे को देखकर हंसते हुए वीडियो बना रहे हैं. लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगा. उन्होंने कहा कि यह वीडियो “क्रूरता की हद” है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. वायरल क्लिप अब तक लाखों व्यूज़ हासिल कर चुकी है. कई लोगों ने एनिमल वेलफेयर पेजों को टैग करते हुए अपील की है कि ऐसे कंटेंट पर तुरंत रोक लगाई जाए. विशेषज्ञों का कहना है कि उड़ान के दौरान इस तरह का दबाव और डर किसी पक्षी की जान भी ले सकता है.

 
 
 
 
 
यह भी पढ़ें: मसाज ले रही लड़की का चुपके से बनाया वीडियो! मनचले का पीट पीटकर बना दिया भूत- वीडियो वायरल

यूजर्स का खौल उठा खून

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोग दो गुटों में बंट गए.. एक पक्ष इसे मनोरंजन के नाम पर मूर्खता बता रहा है, जबकि कुछ इसे "जुगाड़ वाला मजाक" कहकर हंस रहे हैं. लेकिन बहुसंख्यक यूजर्स ने इस कृत्य की कड़ी आलोचना की है. एक यूजर ने लिखा, “ये मजाक नहीं, यह पशु उत्पीड़न है.” एक और ने कहा, “लोगों को कंटेंट के नाम पर अब कुछ भी करने से गुरेज नहीं.” कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि ऐसे वीडियो पोस्ट करने वालों पर “एनिमल क्रुएल्टी एक्ट” के तहत मामला दर्ज होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: कैमरा ना होता तो यकीन मुश्किल था! रेलवे फाटक पर बकरे की तरह कटा शख्स- डरा देगा वीडियो

Published at : 12 Oct 2025 08:01 PM (IST)
