हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमेटल डिटेक्टर डोर को मंदिर समझ बैठे लोग! एंट्री गेट को छूकर ऐसे लिया आशीर्वाद- वीडियो वायरल

मेटल डिटेक्टर डोर को मंदिर समझ बैठे लोग! एंट्री गेट को छूकर ऐसे लिया आशीर्वाद- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग जो दिखने में ग्रामीण क्षेत्र के नजर आते हैं एक मंदिर जैसे पब्लिक प्लेस पर एंट्री लेते दिखाई दे रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 19 Nov 2025 04:19 PM (IST)
सोशल मीडिया हंसी का भंडार है. यहां आपको हर तरह के लोग ऐसी हरकतें करते दिखेंगे कि आप हंस हंसते लोट पोट हो जाएंगे. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग मंदिर के सिक्योरिटी गेट से एंट्री लेते हुए कुछ ऐसा करते हैं कि पूरा इंटरनेट हंस पड़ता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग एंट्री लेते हुए मेटल डिटेक्टर डोर को श्रद्धा भाव से छू रहे हैं जैसे वो किसी मंदिर का द्वार हो. वीडियो देखकर आप भी यही कहेंगे कि लोग बड़े भोले हैं. 

मेटल डिटेक्टर डोर से आशीर्वाद लेने लगे लोग!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग जो दिखने में ग्रामीण क्षेत्र के नजर आते हैं एक मंदिर जैसे पब्लिक प्लेस पर एंट्री लेते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान वहां लगे मेटल डिटेक्टर डोर पर जब वो पहुंचते हैं तो उसे ऐसे हाथ लगाकर छूते हैं मानों वो किसी मंदिर या धार्मिक स्थल का द्वार हो और उसे छूना पुण्य हो. हालांकि देखने पर ये किसी मंदिर का सुरक्षा द्वार ही लग रहा है लेकिन मेटल डिटेक्टर को यूं छूकर गुजरना इंटरनेट पर चर्चा को छेड़ गया है. अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया है जिसे देखकर यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने कहा है कि डिजिटल ERA में भी लोगों को समझ नहीं है कि कहां धार्मिक होना है और कहां कॉपरेट करना है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

इससे पहले भी एसी के पानी को चरणामृत समझ बैठे थे लोग

इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में लगी लाइन में लगे लोग एसी के पानी को चरणामृत समझकर पीने लग गए थे. दरअसल, एसी का पानी मंदिर की दीवार पर लगे पाइप से बाहर आ रहा था जिसे लोगों ने अमृत समझकर पीना शुरू कर दिया था. उस वक्त भी वीडियो काफी वायरल हुआ था. हालांकि यह वीडियो कहां का है उसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर तो फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के वीडियो देखकर यूजर्स जरूर खिलखिलाकर हंस पड़े हैं.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को @pitamaha_b52862 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो. एक और यूजर ने लिखा...एक अगर करता है तो फिर सभी उसी की तरह करने लग जाते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा..मंदिर का हर दरवाजा पुण्य कमाकर देता है.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल

Published at : 19 Nov 2025 04:19 PM (IST)
Funny Video TRENDING VIRAL VIDEO
विश्व
महाराष्ट्र
क्रिकेट
बॉलीवुड
