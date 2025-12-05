अगर बारिश के कारण रद्द हुआ तीसरा वनडे, भारत या दक्षिण अफ्रीका, कौन बनेगा ODI सीरीज का विजेता?

कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. यह सीरीज का निर्णायक मुकाबला होगा, क्योंकि अभी तक भारत और दक्षिण अफ्रीका, दोनों सीरीज में एक-एक जीत दर्ज कर चुकी हैं. टीम इंडिया ने पहला मैच 17 रन, जबकि अफ्रीकी टीम ने दूसरे मैच में 359 रनों का रिकॉर्ड चेज करके नया कीर्तिमान रचा था. अगर कल का मैच बारिश या किसी अन्य कारण से रद्द हो जाता है, तो सीरीज का विजेता कौन बनेगा? यहां जानिए कल विशाखापत्तनम का मौसम कैसा रहेगा.

तीसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट

एक्यूवेदर के मुताबिक भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे ODI मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश आने की कोई संभावना नहीं है. मैच के दौरान विशाखापत्तनम का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, वहीं रात में तापमान गिरकर 19 डिग्री तक जा सकता है. हयूमीडिटी/उमस का स्तर 74% रह सकता है.

बारिश के कारण रद्द हुआ तीसरा ODI, तो क्या होगा?

अगर कल विशाखापत्तनम में भारत-दक्षिण अफ्रीका तीसरा ODI मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो सीरीज को ड्रॉ घोषित किया जाएगा. सीरीज एक-एक से बराबर रहेगी, क्योंकि द्विपक्षीय शृंखलाओं में किसी सुपर-ओवर और रिजर्व डे जैसा कोई नियम नहीं होता है.

अभी तक सीरीज का हाल

पहला वनडे मैच रांची में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने 349 रनों का स्कोर बनाया था. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 332 रन ही बना पाई थी. उस मुकाबले में भारत के लिए विराट कोहली ने 135 रन और रोहित शर्मा और केएल राहुल ने अर्धशतक लगाया था. भारत उस मैच को 17 रनों से जीता था.

दूसरा मैच रायपुर में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 358 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली ने एक बार फिर शतक लगाया. ऋतुराज गायकवाड़ ने भी इस मुकाबले में 105 रनों की शतकीय पारी खेली थी. मगर एडन मार्करम के शतक और खासतौर पर डेवाल्ड ब्रेविस की 54 रनों की तेजतर्रार पारी ने दक्षिण अफ्रीका को 359 रनों का रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल करने में मदद की थी.

