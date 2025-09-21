हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल

ये है जापानी खाखरा! मशीन में रख दिया पूरा का पूरा केकड़ा फिर यूं बनाया केकड़ा पापड़- वीडियो वायरल

जापान का ये फूड कल्चर देखकर एक बार के लिए आप भी दंग रह जाएंगे. लेकिन वहां के लोगों के लिए ये सब रोज का काम है और इसे वहां के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 21 Sep 2025 09:39 PM (IST)

सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते हैं. अब जापान के एक रेस्टोरेंट से ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है जहां पापड़ बनाने का तरीका इतना अजीब है कि हर कोई उसे बार-बार देख रहा है. इस वीडियो में पापड़ के साथ सीधा पूरा का पूरा केकड़ा चिपका कर बेक किया जाता है और उसे बड़े मजे से खाया जाता है. जापान का ये फूड कल्चर देखकर एक बार के लिए आप भी दंग रह जाएंगे. लेकिन वहां के लोगों के लिए ये सब रोज का काम है और इसे वहां के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं.

जापान में बनाया केकड़े वाला पापड़

क्लिप में देखा जा सकता है कि एक मशीन पर पहले आटे जैसा घोल डाला जाता है. इसके बाद उस घोल के बीचोंबीच एक पूरा केकड़ा रख दिया जाता है. फिर मशीन का ढक्कन बंद कर दिया जाता है और कुछ सेकंड बाद वहां से निकलता है बड़ा सा पापड़ जो अब सामान्य नहीं रहा क्योंकि उसके बीचोबीच चिपका होता है पूरा केकड़ा. ये पापड़ इतना करारा और कुरकुरा लगता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. आखिर में वीडियो में एक जापानी लड़का इस पापड़ को बड़े मजे से खाता हुआ नजर आता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JPNガラス玉【旅行.絶景.おすすめスポット紹介】 (@japan.no.1)

मसाले में पकाते तो ठीक रहता, बोला इंटरनेट

वीडियो में केकड़े के साथ साथ झींगा पापड़ और मछली पापड़ भी बनाए जा रहे हैं. जहां मशीन में इन्हें रखने के बाद ये इतने करारे हो जाते हैं कि खाते हुए कड़ कड़ की आवाजें आती है. दिखने में भले ही ये पापड़ स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन बीच में सूख कर चिपक चुका केकड़ा कहीं ना कहीं लोगों को ये दिखा रहा है कि काश इसे मसाले में पकाया होता तो ज्यादा ठीक रहता.

यूजर्स ने ले लिए मजे, बोले जापानी खाखरा

वीडियो को japan.no.1 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दिखने में टेस्टी लग रहा है लेकिन मशीन को साफ सफाई से रखना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...ये तो जापानी खाखरा लग रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई पापड़ को तो बख्श दो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा.

Published at : 21 Sep 2025 09:39 PM (IST)
