सावन खत्म होते ही मांस के लिए उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल
पटना की इस मंडी में हर वैरायटी का मांस उपलब्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज मटन को लेकर देखा जा रहा है. मंडी में मटन का भाव 900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है.
सावन का पवित्र महीना खत्म होते ही नॉनवेज शौकीनों का सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया है. बिहार की राजधानी पटना की प्रसिद्ध 'गुलजार मंडी' से एक ऐसी तस्वीर और वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए. पिछले एक महीने से मांस-मछली से परहेज कर रहे लोग सावन समाप्त होते ही तड़के सुबह से ही मीट मार्केट पर टूट पड़े हैं. बाजार में दुकानदारों से ज्यादा खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है और लोग अपनी बारी का घंटों इंतजार कर रहे हैं.
900 रुपये किलो बिक रहा मटन, फिर भी लगी है लंबी लाइन
पटना की इस मंडी में हर वैरायटी का मांस उपलब्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज मटन को लेकर देखा जा रहा है. मंडी में मटन का भाव 900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के सिर पर स्वाद का खुमार इस कदर चढ़ा है कि कोई भी कीमत देने को तैयार हैं. दुकानों के बाहर तगड़ी कतारें लगी हुई हैं और लोग झोला भरकर मांस अपने घर ले जा रहे हैं.
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कसाई बोले- 'काटते-बेचते थक गए', खरीदार बोले- 'अब सीधे मटन चलेगा'
दुकानदारों और खरीदारों के बीच के मजेदार बयानों ने इस पूरे माहौल को और चर्चा में ला दिया है. मीट दुकानदारों का कहना है कि सावन भर दुकानें लगभग ठप्प थीं, लेकिन अब इतनी भीड़ है कि वे सुबह से लगातार मीट काटते और बेचते-बेचते पूरी तरह थक चुके हैं . लाइन में खड़े खरीदारों का कहना है, "पूरा एक महीना इंतजार किया है भाई, अब तो दबाकर खाएंगे." वहीं कुछ लोगों ने तो हंसते हुए यहां तक कह दिया कि 'मांस नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे.' कई लोगों का कहना था कि इतने लंबे इंतजार के बाद अब छोटे-मोटे चिकन से काम नहीं चलेगा, अब सीधे मटन का ही स्वाद लिया जाएगा.
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सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
पटना के इस मीट बाजार का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर तरह-तरह के मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं. कोई इसे 'नॉनवेज लवर्स की असली दीवानगी' बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि सावन के बाद पटना वालों का यह अंदाज वाकई देखने लायक है. वीडियो को jeev_chatora नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
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