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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसावन खत्म होते ही मांस के लिए उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल

सावन खत्म होते ही मांस के लिए उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल

पटना की इस मंडी में हर वैरायटी का मांस उपलब्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज मटन को लेकर देखा जा रहा है. मंडी में मटन का भाव 900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 31 Aug 2026 02:29 PM (IST)
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सावन का पवित्र महीना खत्म होते ही नॉनवेज शौकीनों का सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया है. बिहार की राजधानी पटना की प्रसिद्ध 'गुलजार मंडी' से एक ऐसी तस्वीर और वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए. पिछले एक महीने से मांस-मछली से परहेज कर रहे लोग सावन समाप्त होते ही तड़के सुबह से ही मीट मार्केट पर टूट पड़े हैं. बाजार में दुकानदारों से ज्यादा खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है और लोग अपनी बारी का घंटों इंतजार कर रहे हैं.

900 रुपये किलो बिक रहा मटन, फिर भी लगी है लंबी लाइन

पटना की इस मंडी में हर वैरायटी का मांस उपलब्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज मटन को लेकर देखा जा रहा है. मंडी में मटन का भाव 900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के सिर पर स्वाद का खुमार इस कदर चढ़ा है कि कोई भी कीमत देने को तैयार हैं. दुकानों के बाहर तगड़ी कतारें लगी हुई हैं और लोग झोला भरकर मांस अपने घर ले जा रहे हैं.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

कसाई बोले- 'काटते-बेचते थक गए', खरीदार बोले- 'अब सीधे मटन चलेगा'

दुकानदारों और खरीदारों के बीच के मजेदार बयानों ने इस पूरे माहौल को और चर्चा में ला दिया है. मीट दुकानदारों का कहना है कि सावन भर दुकानें लगभग ठप्प थीं, लेकिन अब इतनी भीड़ है कि वे सुबह से लगातार मीट काटते और बेचते-बेचते पूरी तरह थक चुके हैं . लाइन में खड़े खरीदारों का कहना है, "पूरा एक महीना इंतजार किया है भाई, अब तो दबाकर खाएंगे." वहीं कुछ लोगों ने तो हंसते हुए यहां तक कह दिया कि 'मांस नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे.' कई लोगों का कहना था कि इतने लंबे इंतजार के बाद अब छोटे-मोटे चिकन से काम नहीं चलेगा, अब सीधे मटन का ही स्वाद लिया जाएगा.

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सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

पटना के इस मीट बाजार का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर तरह-तरह के मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं. कोई इसे 'नॉनवेज लवर्स की असली दीवानगी' बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि सावन के बाद पटना वालों का यह अंदाज वाकई देखने लायक है. वीडियो को jeev_chatora नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 02:29 PM (IST)
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