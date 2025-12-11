हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये गोवा इफेक्ट है बीड़ू... Indigo की फ्लाइट लेट हुई तो एयरपोर्ट पर ही गरबा करने लगे पैसेंजर्स, एयरलाइन स्टाफ ने भी लगाए ठुमके

ये गोवा इफेक्ट है बीड़ू... Indigo की फ्लाइट लेट हुई तो एयरपोर्ट पर ही गरबा करने लगे पैसेंजर्स, एयरलाइन स्टाफ ने भी लगाए ठुमके

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इंडिगो की फ्लाइट लेट होते ही पैसेंजर ने नाराज होने के बजाय एयरपोर्ट के बीचों-बीच गरबा शुरू कर दिया. देखते ही देखते इंडिगो स्टाफ भी ठुमके लगाने पहुंच गया.

By : कविता गाडरी | Updated at : 11 Dec 2025 05:44 PM (IST)
Preferred Sources

इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें तो सभी ने सुनी होगी. फ्लाइट कैंसिल होने के बाद देश के अलग-अलग एयरपोर्ट से हंगामे के अलग-अलग वीडियो सामने आए. इस दौरान सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट का कुछ अलग ही वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, वीडियो में दिखाई देता है कि इंडिगो की फ्लाइट लेट होते ही पैसेंजर ने नाराज होने की बजाय एयरपोर्ट के बीचों-बीच गरबा शुरू कर दिया. ढोल की जगह मोबाइल से बजाए म्यूजिक ने ऐसा माहौल बना दिया कि देखते ही देखते इंडिगो स्टाफ भी ठुमके लगाने पहुंच गया. एयरपोर्ट पर बना यह मिनी गरबा ग्राउंड अब इंटरनेट पर हर जगह छाया हुआ है.

पैसेंजर्स के साथ इंडिगो स्टाफ ने भी लगाए ठुमके

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @aviationnews नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एयरपोर्ट पर कहीं यात्री गोल घेरा बनाकर गरबा करते हुए नजर आते हैं. दरअसल, यह वीडियो गोवा एयरपोर्ट का है, जहां इंडिगो की फ्लाइट डिले होने के बाद पैसेंजर्स ने स्टाफ पर नाराजगी जाहिर करने की जगह एयरपोर्ट पर ही गोला बनाकर गरबा करने लग गए. पैसेंजर्स का गरबा देखकर इंडिगो के स्टाफ भी खुद को रोक नहीं पाते और मुस्कुराते हुए पैसेंजर के साथ गरबा करने लगते हैं. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया. वहीं इस वीडियो पर अब तक 600K लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AVIATION NEWS (@aviationnews___)

यूजर्स ने कमेंट्स में लिए खूब मजे

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन भी बहुत ही मजेदार हो गया. किसी ने इस वीडियो को गोवा का इफेक्ट बता दिया तो किसी ने सीधे गोकुलधाम का नाम ले लिया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक यूजर कमेंट करता है कि यह गुस्सा करने से अच्छा है पर हर जगह गरबा जरूरी नहीं. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि अगर गुजराती टाइटैनिक पर होते और जहाज डूब रहा होता तो भी वह पहले गरबा करते. वहीं एक यूजर लिखता है कि क्या यह सभी गोकुलधाम वाले हैं. एक और यूजर कमेंट करता है कि भांगड़ा होता तो स्टाफ को बीच में कुचल देते यह लोग. वही एक यूजर कमेंट करता है कि यह अच्छी चीज है टाइम को यूटिलाइज करने की. लास्ट में एक यूजर ने तो लोगों के इस गरबा को गोवा इफेक्ट बता दिया. 

ये भी पढ़ें-बीवी रूठ गई तो खुद खाना बनाने लगा पति, डेढ़ साल की बेटी का एफर्ट देख आपकी आंखों में भी आ जाएंगे आंसू

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 11 Dec 2025 05:44 PM (IST)
Tags :
Trending News VIRAL VIDEO INDIGO FLIGHT DELAY Goa Airport Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Tariffs: भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ नीतियों पर भड़कीं अमेरिकी सांसद ने दी चेतावनी, बोलीं- इंडिया को खो दिया तो...
US Tariffs: भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ नीतियों पर भड़कीं अमेरिकी सांसद ने दी चेतावनी, बोलीं- इंडिया को खो दिया तो...
बिहार
Exclusive: नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 Schedule: कल से अंडर-19 एशिया कप का आगाज, इस दिन भारत-पाक मैच; नोट कर लीजिए तारीख और समय समेत फुल शेड्यूल
कल से अंडर-19 एशिया कप का आगाज, इस दिन भारत-पाक मैच; नोट कर लीजिए तारीख और समय समेत फुल शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar Lyari Real Story Explained: कहानी रहमान डकैत की ल्यारी की, जहां जन्मा असली रहमान डकैत!
BJP Chief New Update: यूपी बीजेपी चीफ का नाम तय, जानिए कौन होगा नया चेहरा? |ABPLIVE
Who is Real Rehman Dakait: कौन था रहमान डकैत... जानिए इस गैंगस्टर की असली कहानी! |ABPLIVE
Indigo Crisis in Highcourt: इंडिगो मामले पर कोर्ट में क्या क्या हुआ, सरकार - Airlines को लगी फटकार!
T20 World Cup से पहले बड़ा झटका, Jio Hotstar की $3 Billion की Deal खत्म | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariffs: भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ नीतियों पर भड़कीं अमेरिकी सांसद ने दी चेतावनी, बोलीं- इंडिया को खो दिया तो...
US Tariffs: भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ नीतियों पर भड़कीं अमेरिकी सांसद ने दी चेतावनी, बोलीं- इंडिया को खो दिया तो...
बिहार
Exclusive: नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
क्रिकेट
U19 Asia Cup 2025 Schedule: कल से अंडर-19 एशिया कप का आगाज, इस दिन भारत-पाक मैच; नोट कर लीजिए तारीख और समय समेत फुल शेड्यूल
कल से अंडर-19 एशिया कप का आगाज, इस दिन भारत-पाक मैच; नोट कर लीजिए तारीख और समय समेत फुल शेड्यूल
टेलीविजन
TRP List: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टॉप 5 से बाहर, 'गंगा मां की बेटियां' ने टॉप 3 में बनाई जगह, जानें टीआरपी में कौन निकला आगे
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टॉप 5 से बाहर, 'गंगा मां की बेटियां' ने टॉप 3 में बनाई जगह
ट्रेंडिंग
अरे बच्चे पैदा करेंगे... फेरों में पंडित जी ने दूल्हा-दुल्हन को खिलवा दी अजब कसम, वीडियो देख उड़ गए यूजर्स के भी होश
अरे बच्चे पैदा करेंगे... फेरों में पंडित जी ने दूल्हा-दुल्हन को खिलवा दी अजब कसम, वीडियो देख उड़ गए यूजर्स के भी होश
यूटिलिटी
क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?
क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?
शिक्षा
सिविल सेवा में बढ़ा महिलाओं का दबदबा, 5 साल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी; इंजीनियरिंग उम्मीदवारों की फिर चली धाक
सिविल सेवा में बढ़ा महिलाओं का दबदबा, 5 साल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी; इंजीनियरिंग उम्मीदवारों की फिर चली धाक
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Embed widget