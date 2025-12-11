इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने की खबरें तो सभी ने सुनी होगी. फ्लाइट कैंसिल होने के बाद देश के अलग-अलग एयरपोर्ट से हंगामे के अलग-अलग वीडियो सामने आए. इस दौरान सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट का कुछ अलग ही वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, वीडियो में दिखाई देता है कि इंडिगो की फ्लाइट लेट होते ही पैसेंजर ने नाराज होने की बजाय एयरपोर्ट के बीचों-बीच गरबा शुरू कर दिया. ढोल की जगह मोबाइल से बजाए म्यूजिक ने ऐसा माहौल बना दिया कि देखते ही देखते इंडिगो स्टाफ भी ठुमके लगाने पहुंच गया. एयरपोर्ट पर बना यह मिनी गरबा ग्राउंड अब इंटरनेट पर हर जगह छाया हुआ है.

पैसेंजर्स के साथ इंडिगो स्टाफ ने भी लगाए ठुमके

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @aviationnews नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एयरपोर्ट पर कहीं यात्री गोल घेरा बनाकर गरबा करते हुए नजर आते हैं. दरअसल, यह वीडियो गोवा एयरपोर्ट का है, जहां इंडिगो की फ्लाइट डिले होने के बाद पैसेंजर्स ने स्टाफ पर नाराजगी जाहिर करने की जगह एयरपोर्ट पर ही गोला बनाकर गरबा करने लग गए. पैसेंजर्स का गरबा देखकर इंडिगो के स्टाफ भी खुद को रोक नहीं पाते और मुस्कुराते हुए पैसेंजर के साथ गरबा करने लगते हैं. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया. वहीं इस वीडियो पर अब तक 600K लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं.

यूजर्स ने कमेंट्स में लिए खूब मजे

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन भी बहुत ही मजेदार हो गया. किसी ने इस वीडियो को गोवा का इफेक्ट बता दिया तो किसी ने सीधे गोकुलधाम का नाम ले लिया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक यूजर कमेंट करता है कि यह गुस्सा करने से अच्छा है पर हर जगह गरबा जरूरी नहीं. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि अगर गुजराती टाइटैनिक पर होते और जहाज डूब रहा होता तो भी वह पहले गरबा करते. वहीं एक यूजर लिखता है कि क्या यह सभी गोकुलधाम वाले हैं. एक और यूजर कमेंट करता है कि भांगड़ा होता तो स्टाफ को बीच में कुचल देते यह लोग. वही एक यूजर कमेंट करता है कि यह अच्छी चीज है टाइम को यूटिलाइज करने की. लास्ट में एक यूजर ने तो लोगों के इस गरबा को गोवा इफेक्ट बता दिया.

