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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतोते को चढ़ा रील का भूत, खुद की वीडियो देखी और लगा नाचने; VIDEO वायरल

तोते को चढ़ा रील का भूत, खुद की वीडियो देखी और लगा नाचने; VIDEO वायरल

सोशल मीडिया पर एक तोते का मजेदार वीडियो बेहद वायरल हो रहा है, जिसमें वह मोबाइल पर अपनी ही वीडियो देखता नजर आ रहा है. इसके बाद तोते का ये अंदाज देखने लायक है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 21 Sep 2026 09:57 AM (IST)
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आजकल जानवरों के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. कभी कोई कुत्ता अपनी हरकतों से लोगों को हंसा देता है तो कभी बिल्ली या तोता इंसानों जैसी अजीबोगरीब हरकत करता नजर आता है. ऐसे वीडियो सामने आते ही लोग इन्हें बार-बार देखते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने लगते हैं. अब एक तोते का ऐसा ही मजेदार वीडियो इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसे देखकर आपको भी लगेगा कि सोशल मीडिया का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि जानवरों पर भी हो रहा है. वीडियो में तोता पहले मोबाइल पर कुछ देखता है और इसके बाद जो करता है, उसे देखकर हंसी आ जाएगी.

 खुद की वीडियो देखने लगा तोता

वायरल वीडियो में तोता एक मोबाइल फोन के पास नजर आ रहा है. खास बात यह है कि मोबाइल पर तोते की खुद की वीडियो चल रही होती है और तोता खुद ही फोन चलाता नजर आता है. और वह उसे बड़े ध्यान से देखता हुआ नजर आता है. तोता मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल पास जाकर वीडियो देखता है, जैसे उसे पता हो कि स्क्रीन पर वही दिखाई दे रहा है. उसका इस तरह अपनी ही वीडियो को देखना लोगों के लिए सबसे मजेदार हिस्सा बन गया है.

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वीडियो देखते-देखते करने लगा डांस

मोबाइल पर अपनी वीडियो देखने के बाद तोता अचानक मस्ती के मूड में नजर आने लगता है. वह अपने पंख और शरीर को हिलाते हुए डांस जैसा करता दिखाई देता है. ऐसा लग रहा है जैसे अपनी ही वीडियो देखकर तोते का मूड बन गया हो और वह खुद ही अपनी परफॉर्मेंस पर खुश हो रहा हो. तोते की यह हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रही है.

 वीडियो देखकर यूजर्स भी नहीं रोक पाए हंसी

तोते का यह अंदाज देखकर यूजर्स भी मजेदार कमेंट कर सकते हैं. एक यूजर ने लिखा, भाई अपनी ही फैन फॉलोइंग देख रहा है. दूसरे ने मजाक में कहा, तोते को भी अपनी रील पसंद आ गई. एक अन्य यूजर ने लिखा, अपनी वीडियो देखकर खुद ही खुश हो गया. वहीं किसी ने कहा, लगता है अगली रील बनाने की तैयारी चल रही है. कुछ लोगों ने ये भी कहा की जानवरों को फोन की स्क्रीन से दूर ही रखे. कुछ लोग तोते के डांस को देखकर हंसने वाले इमोजी शेयर कर रहे हैं.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 21 Sep 2026 09:57 AM (IST)
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