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रील का चक्कर या मौत से खिलवाड़, हाईवे पर हसीना के डांस का वीडियो वायरल

हाईवे पर सबसे बड़ा खतरा तेज रफ्तार वाहनों का होता है. रात में सड़क पर किसी वाहन को अचानक सामने खड़ा व्यक्ति नजर न आए तो हादसा होने की आशंका और बढ़ जाती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Sep 2026 09:21 AM (IST)
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रील बनाने का जुनून आजकल लोगों पर इस कदर सवार है कि कई बार उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं रहती. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी लापरवाही की तरफ ध्यान खींच रहा है. वीडियो में रात के अंधेरे में एक महिला बीच हाईवे पर खड़ी होकर गाने पर डांस करते हुए रील बनाती दिखाई दे रही है. हैरानी की बात यह है कि महिला अकेली नहीं है. उसका पति सड़क पर खड़े होकर मोबाइल से उसकी वीडियो बना रहा है, जबकि उनकी दो छोटी-छोटी बच्चियां भी हाईवे पर खड़ी होकर अपनी मां को डांस करते हुए देख रही हैं. एक तरफ रील बनाने का जुनून दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ तेज रफ्तार वाहनों से होने वाले खतरे को नजरअंदाज किया जा रहा है.

रात के अंधेरे में हाईवे पर शुरू हुआ डांस

वायरल वीडियो में रात का समय दिखाई दे रहा है. हाईवे पर वाहनों की आवाजाही के बीच महिला सड़क पर खड़ी होकर एक गाने पर डांस कर रही है. वह पूरे जोश के साथ अपने डांस के स्टेप्स करती नजर आती है और सामने से उसका पति मोबाइल फोन लेकर वीडियो शूट कर रहा है. दोनों का पूरा ध्यान रील बनाने पर दिखाई देता है.

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पति बना कैमरामैन, बच्चियां देखती रहीं तमाशा

वीडियो में महिला के पति की भूमिका भी लोगों का ध्यान खींच रही है. वह सड़क पर खड़े होकर पत्नी की रील शूट कर रहा है. वहीं उनकी दो छोटी बच्चियां भी पास में खड़ी दिखाई दे रही हैं. दोनों मासूम बच्चियां अपनी मां को डांस करते हुए देख रही हैं. यानी रील बनाने के इस चक्कर में पूरा परिवार हाईवे पर मौजूद नजर आ रहा है.

रील की जगह बन सकती थी रेल

हाईवे पर सबसे बड़ा खतरा तेज रफ्तार वाहनों का होता है. रात में सड़क पर किसी वाहन को अचानक सामने खड़ा व्यक्ति नजर न आए तो हादसा होने की आशंका और बढ़ जाती है. ऐसे में सड़क के बीच खड़े होकर डांस करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है. वीडियो में महिला और उसका पति इस खतरे से बेफिक्र होकर रील बनाने में लगे दिखाई दे रहे हैं.

बच्चों की सुरक्षा पर भी उठ रहे सवाल

इस वीडियो में सिर्फ महिला और उसके पति की लापरवाही ही नजर नहीं आ रही, बल्कि दो छोटी बच्चियों का हाईवे पर मौजूद होना भी चिंता की बात है. बच्चे सड़क पर खड़े होकर अपनी मां को डांस करते हुए देख रहे हैं. हाईवे पर किसी भी तरफ से अचानक वाहन आ सकता है, ऐसे में बच्चों को सड़क से दूर रखना बेहद जरूरी है. वायरल वीडियो में यही पहलू लोगों का ध्यान खींच रहा है.

यह भी पढ़ें: Video: भीख मांगने के लिए भिखारी ने अपनाया अनोखा तरीका, लोग बोले-टेक्नोलॉजिया 

यूजर्स ने जताई नाराजगी

वीडियो को @Ritika_r1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि रील बनाने के लिए महिला ने सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि अपनी दोनों बच्चियों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया. यूजर के मुताबिक हाईवे पर इस तरह खड़े होना किसी भी वक्त बड़े हादसे की वजह बन सकता है. दूसरे यूजर ने लिखा कि कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बिल्कुल सही नहीं है. उसने कहा कि रील दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन जिंदगी वापस नहीं मिल सकती.

यह भी पढ़ें: गणपति पंडाल में फुटबॉल खेलने पहुंचा हाथी, दागे दनादन गोल; देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 09:21 AM (IST)
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