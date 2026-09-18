पटना जंक्शन के बाहर शख्स ने पलट दी वेंडर की ठेली, भड़क उठे यूजर्स

रेलवे स्टेशन और रेलवे जंक्शन पर ऐसे कई लोग होते हैं, जो खाने का सामान बेचते रहते हैं. कुछ लोगों की दुकानें होती हैं, तो कुछ अपनी जिम्मेदारियों और हालात के कारण हाथों में ही खाने का सामान लेकर निकल पड़ते हैं. लेकिन कुछ लोग छोटी-छोटी बातों पर उनसे झगड़ने लगते हैं. ऐसे ही एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर पटना जंक्शन से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे. वीडियो में एक लड़का रेलवे स्टेशन पर खाने का सामान बेचता है और अचानक एक शख्स उसका सारा सामान नीचे गिरा देता है. वीडियो का यह दृश्य लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

शख्स ने पलट दिया वेंडर का बास्केट

यह वायरल वीडियो पटना जंक्शन का बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स ने हाथ में खाने का बास्केट लिया हुआ है और वह स्टेशन पर कुछ बेचता नजर आ रहा है. उसके आस-पास काफी लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है. तभी एक शख्स उसके पास आता है और बेहद शर्मनाक हरकत करता है. वह शख्स उसके ऊपर खाना थूक देता है और उससे बदतमीजी करने लगता है और उसके खाने का बास्केट पूरा ही उल्टा कर देता है. वहां आस-पास खड़े लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान हो जाते हैं.

View this post on Instagram A post shared by CertifiedTaxPayer (@certifiedtaxpayer)

यह भी पढ़ें : रील बनाने के लिए बच्चे के हाथ बांधकर बरसाए कोड़े, वीडियो देख भड़के यूजर्स

वीडियो देखकर यूजर्स ने जताई नाराजगी

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने घटना को लेकर नाराजगी जताई. एक यूजर ने लिखा, किसी की रोजी-रोटी को नुकसान पहुंचाना कहां तक सही है? दूसरे ने कहा, बास्केट पलटने से पहले बात भी तो की जा सकती थी. एक यूजर ने लिखा, गरीब की मेहनत का सामान सड़क पर बिखेर दिया. वहीं एक अन्य ने कहा, वीडियो देखकर मन खराब हो गया. कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शख्स ने इस तरह की हरकत की. हालांकि, पूरी घटना का संदर्भ सामने नहीं आने के कारण वीडियो के आधार पर पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होती.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

पटना जंक्शन के बाहर की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो में कुछ सेकेंड के अंदर ठेली पलटने और सामान सड़क पर बिखरने का दृश्य दिखाई देता है, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान इस पर गया. कई यूजर्स वेंडर के नुकसान को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ लोग घटना की पूरी वजह जानना चाहते हैं. फिलहाल वायरल वीडियो में घटना का सिर्फ एक हिस्सा दिखाई देता है, इसलिए विवाद की शुरुआत किस बात से हुई, इसकी पुष्टि वीडियो से नहीं होती है.

यह भी पढ़ें :अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल