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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपटना जंक्शन के बाहर शख्स ने पलट दी वेंडर की ठेली, भड़क उठे यूजर्स

पटना जंक्शन के बाहर शख्स ने पलट दी वेंडर की ठेली, भड़क उठे यूजर्स

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है पटना जंक्शन के बाहर एक शख्स ने सड़क किनारे लगी वेंडर की ठेली पलट दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 18 Sep 2026 06:49 AM (IST)
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रेलवे स्टेशन और रेलवे जंक्शन पर ऐसे कई लोग होते हैं, जो खाने का सामान बेचते रहते हैं. कुछ लोगों की दुकानें होती हैं, तो कुछ अपनी जिम्मेदारियों और हालात के कारण हाथों में ही खाने का सामान लेकर निकल पड़ते हैं. लेकिन कुछ लोग छोटी-छोटी बातों पर उनसे झगड़ने लगते हैं. ऐसे ही एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर पटना जंक्शन से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे. वीडियो में एक लड़का रेलवे स्टेशन पर खाने का सामान बेचता है और अचानक एक शख्स उसका सारा सामान नीचे गिरा देता है. वीडियो का यह दृश्य लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

शख्स ने पलट दिया वेंडर का बास्केट

यह वायरल वीडियो पटना जंक्शन का बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स ने हाथ में खाने का बास्केट लिया हुआ है और वह स्टेशन पर कुछ बेचता नजर आ रहा है. उसके आस-पास काफी लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है. तभी एक शख्स उसके पास आता है और बेहद शर्मनाक हरकत करता है. वह शख्स उसके ऊपर खाना थूक देता है और उससे बदतमीजी करने लगता है और उसके खाने का बास्केट पूरा ही उल्टा कर देता है. वहां आस-पास खड़े लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान हो जाते हैं.

 
 
 
 
 
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वीडियो देखकर यूजर्स ने जताई नाराजगी

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने घटना को लेकर नाराजगी जताई. एक यूजर ने लिखा, किसी की रोजी-रोटी को नुकसान पहुंचाना कहां तक सही है? दूसरे ने कहा, बास्केट पलटने से पहले बात भी तो की जा सकती थी. एक यूजर ने लिखा, गरीब की मेहनत का सामान सड़क पर बिखेर दिया. वहीं एक अन्य ने कहा, वीडियो देखकर मन खराब हो गया. कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शख्स ने इस तरह की हरकत की. हालांकि, पूरी घटना का संदर्भ सामने नहीं आने के कारण वीडियो के आधार पर पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होती.

 सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

पटना जंक्शन के बाहर की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो में कुछ सेकेंड के अंदर ठेली पलटने और सामान सड़क पर बिखरने का दृश्य दिखाई देता है, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान इस पर गया. कई यूजर्स वेंडर के नुकसान को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ लोग घटना की पूरी वजह जानना चाहते हैं. फिलहाल वायरल वीडियो में घटना का सिर्फ एक हिस्सा दिखाई देता है, इसलिए विवाद की शुरुआत किस बात से हुई, इसकी पुष्टि वीडियो से नहीं होती है.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 18 Sep 2026 06:49 AM (IST)
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