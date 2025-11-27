Video: तोते ने चोंच से ऑपरेट किया फोन, देखी Youtube शॉर्ट्स, लोग बोले- इसे भी रील की लत लग गई

Funny Viral Video: आज के टाइम में फोन की लत ने सभी को परेशान कर दिया है. हर कोई फोन के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करने लगा है. चाहे छोटे बच्चे, जवान या फिर बुजुर्ग सभी को फोन की तगड़ी लत लगी हुई है, लेकिन सोचिए इंसानों को फोन की लत लगी होना तो समझ आता है, लेकिन अगर यहीं लत अब जानवर और पक्षी को लग जाए तो यह देखने में कितना शॉकिंग होगा. हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक तोता फोन मजे से फोन चलाता हुआ नजर आ रहा है.

तोता स्क्रॉल करता नजर आया वीडियो

वीडियो में देखा गया है कि एक तोता जमीन पर रखे फोन को चलाता हुआ नजर आ रहा है. हैरानी की बात यह है कि तोता सिर्फ फोन को देख नहीं रहा है, बल्कि फोन को सही तरीके से चला रहा है. तोता फोन के बैक बटन को प्रेस करता है और उसके बाद तुरंत यूट्यूब ओपन करता है.

View this post on Instagram A post shared by ANUSH DUBEY (@djanushvlog)

फिर वीडियोज को देखने लगता है और यहीं नहीं जैसे हमें कोई वीडियो पसंद नहीं आती तो हम वीडियो को स्क्रॉल कर देते हैं, वैसे ही तोता भी वीडियो को स्क्रॉल करता हुआ दिखाई देता है. आगे एक ओर मजेदार चीज देखने को मिली. वीडियो देखते समय जब तोते के सामने एक अन्य तोते की वीडियो आती है तो वह सिर्फ उसे देखता नहीं है, बल्कि लाइक भी करता है. इससे यह साफ होता है कि तोते में कितना दिमाग भरा पड़ा है.

तोते को भी रील की लत लग गई - यूजर्स

तोते की समझदारी देख हर कोई हैरान रह गया है. वीडियो देखकर यह साफ हो गया है कि तोते को फोन चलाना बहुत ही अच्छे से आता है. वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो को देखने के बाद लोगों के बड़े ही मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

कुछ लोगों ने कहा कि इतना होशियार तोता है तो वहीं कुछ ने कहा कि तोते ने भी ऐड को हटा दिया. वहीं कुछ ने कहा कि अमेरिका क्या कहता था. एक यूजर ने कहा कि तोते को भी रील की लत लग गई है. इस तरह के बड़े ही फनी कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.