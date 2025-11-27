हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: शरारत कर रहा था बच्चा, दादा जी की कुर्सी के नीचे दबा, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप!

Video: शरारत कर रहा था बच्चा, दादा जी की कुर्सी के नीचे दबा, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप!

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बच्चे की शरारत के चलते एक गंभीर हादसा होते-होते टल गया. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि एक छोटे बच्चे ने अपने दादी जी की कुर्सी को खींचा, जिसके चलते वह दब गया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 27 Nov 2025 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

Shocking Viral Video: छोटे बच्चों की मासूम भरी हरकत कभी-कभी बड़ों और उनके खुद के लिए खतरनाक साबित हो जाती है. कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, जिसमें एक छोटे से बच्चे ने अपने दादी जी की कुर्सी को अचानक खींच लिया. बच्चे के दादी जी, जो कुर्सी पर आराम कर रहे थे. इसी दौरान बच्चे ने उनके साथ यह हरकत की, जिसके चलते वह खुद ही मामूली घायल हो गया.

बच्चा कुर्सी के नीचे दब गया

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे के दादी जी कुर्सी पर बैठते हैं और वह आंख बंद करके आराम करने लगते हैं, तभी बच्चा उनके पास आता है और उनकी कुर्सी को जोर से खींचने लगता है, जिसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कुर्सी पीछे की ओर बच्चे के ऊपर गिर जाती है.  

बच्चे के दादा जी बुरी तरह जमीन पर गिर जाते हैं और बच्चा भी कुर्सी के नीचे दब जाता है. इस दौरान एक महिला दौड़कर आती है, जो शायद बच्चे की मां होती है. वह बच्चे और उसके दादी जी दोनों को उठाती है. बच्चा जोर-जोर से रो रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपरी होंठ थोड़े सूज जाते हैं.

यूजर्स ने दादी जी के लिए चिंता जताई 

हालांकि, बच्चे और दादी जी किसी को भी गंभीर चोट नहीं आती है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं. कुछ लोगों ने दादी जी के लिए चिंता जताई तो वहीं कुछ ने कहा कि लाड़-प्यार का असर है तो वहीं कुछ ने कहा कि बच्चे ने अनजाने में किया है.

कुछ लोगों ने वीडियो को गंभीरता से लेते हुए मां-बाप पर सवाल किए और कहा कि बच्चे को इस तरह की हरकत करने के लिए रोकना चाहिए. वहीं कुछ ने वीडियो दादा जी की हालत के बारे में सवाल किए. वीडियो पर लगातार लोगों के कमेंट्स सामने आ रहे हैं. 

और पढ़ें
Published at : 27 Nov 2025 12:48 PM (IST)
Tags :
Shocking Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
बिहार
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
विश्व
भीषण भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता दर्ज, घरों से निकलकर भागे लोग
भीषण भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता दर्ज, घरों से निकलकर भागे लोग
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: Jammu-Kashmir में पुलिस का बड़ा एक्शन, प्रतिबंधित संगठन से जुड़े लोगों पर छापे
Delhi Blast Case: 10 करोड़ का लालच पड़ा महंगा दिल्ली धमाके में सन्न कर देने वाला खुलासा | Breaking
Breaking News जम्मू के रियासी जिले में एक मेडिकल छात्र गिरफ्तार, फोन से मिले कई पाकिस्तानी नंबर
SIR Row: SIR पर फिर गरमाया माहौल, Rahul- Akhilesh के बाद अब ABRSM ने उठाई आवाज
IFFI Goa 2025: Anupam Kher – जिंदगी, मेहनत और यादों की ताकत की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
बिहार
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
विश्व
भीषण भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता दर्ज, घरों से निकलकर भागे लोग
भीषण भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता दर्ज, घरों से निकलकर भागे लोग
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के लिहाज से 10 सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम कौन सी, लिस्ट में भारत भी शामिल
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के दोनों बेटो में कौन है ज्यादा अमीर? सनी देओल और बॉबी देओल की नेटवर्थ जानें
धर्मेंद्र के दोनों बेटो में कौन है ज्यादा अमीर? सनी देओल और बॉबी देओल की नेटवर्थ जानें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या UIDAI ने आपका भी आधार कर दिया डीएक्टिवेट, इसे दोबारा कैसे करें चालू?
क्या UIDAI ने आपका भी आधार कर दिया डीएक्टिवेट, इसे दोबारा कैसे करें चालू?
नौकरी
RRB NTPC UG CBT-2 की एग्जाम डेट का ऐलान, जानें कब तक जारी होगी सिटी स्लिप?
RRB NTPC UG CBT-2 की एग्जाम डेट का ऐलान, जानें कब तक जारी होगी सिटी स्लिप?
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Embed widget