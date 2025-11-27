Video: शरारत कर रहा था बच्चा, दादा जी की कुर्सी के नीचे दबा, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप!

Shocking Viral Video: छोटे बच्चों की मासूम भरी हरकत कभी-कभी बड़ों और उनके खुद के लिए खतरनाक साबित हो जाती है. कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, जिसमें एक छोटे से बच्चे ने अपने दादी जी की कुर्सी को अचानक खींच लिया. बच्चे के दादी जी, जो कुर्सी पर आराम कर रहे थे. इसी दौरान बच्चे ने उनके साथ यह हरकत की, जिसके चलते वह खुद ही मामूली घायल हो गया.

बच्चा कुर्सी के नीचे दब गया

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे के दादी जी कुर्सी पर बैठते हैं और वह आंख बंद करके आराम करने लगते हैं, तभी बच्चा उनके पास आता है और उनकी कुर्सी को जोर से खींचने लगता है, जिसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कुर्सी पीछे की ओर बच्चे के ऊपर गिर जाती है.

👇😳A scary incident occurred when a child suddenly pulled Grandpa’s chair. Grandpa, unaware, lost balance and fell backward. He landed right on the child, causing a moment of panic among those nearby. The situation looked bad at first glance. Thankfully, the child was safe and… pic.twitter.com/Qt46FglHbv — Mr.Decent.🦅 (@Mrdecent000) November 25, 2025

बच्चे के दादा जी बुरी तरह जमीन पर गिर जाते हैं और बच्चा भी कुर्सी के नीचे दब जाता है. इस दौरान एक महिला दौड़कर आती है, जो शायद बच्चे की मां होती है. वह बच्चे और उसके दादी जी दोनों को उठाती है. बच्चा जोर-जोर से रो रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपरी होंठ थोड़े सूज जाते हैं.

यूजर्स ने दादी जी के लिए चिंता जताई

हालांकि, बच्चे और दादी जी किसी को भी गंभीर चोट नहीं आती है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं. कुछ लोगों ने दादी जी के लिए चिंता जताई तो वहीं कुछ ने कहा कि लाड़-प्यार का असर है तो वहीं कुछ ने कहा कि बच्चे ने अनजाने में किया है.

कुछ लोगों ने वीडियो को गंभीरता से लेते हुए मां-बाप पर सवाल किए और कहा कि बच्चे को इस तरह की हरकत करने के लिए रोकना चाहिए. वहीं कुछ ने वीडियो दादा जी की हालत के बारे में सवाल किए. वीडियो पर लगातार लोगों के कमेंट्स सामने आ रहे हैं.