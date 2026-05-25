वाह MP साहब! गुलमर्ग की वादियों में घुड़सवारी करते दिखे पप्पू यादव, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल 

Pappu Yadav Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद पप्पू यादव कश्मीर की खूबसूरत वादियों में घुड़सवारी करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में को लेकर इंटरनेट पर जमकर मजाक और मीम्स बन रहे हैं. कोई इसे फिल्मी एंट्री बता रहा है तो कोई घोड़े की हालत पर तरस खाता दिख रहा है.

वायरल क्लिप में पप्पू यादव बर्फीली वादियों के बीच आराम से घोड़े पर बैठे नजर आते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान नेताजी से ज्यादा उस घोड़े पर चला गया जिस पर बैठकर वह घूम रहे थे और इसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

गुलमर्ग की वादियों में घुड़सवारी करते दिखे पप्पू यादव

पप्पू यादव का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Mrsanjaysengar नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस अकाउंट पर वीडियो शेयर करने वाले ने लिखा कि पप्पू यादव जी इन दिनों ठंडी वादियों में ऐसे घूम रहे हैं, जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है. यूजर ने कैप्शन में लिखा, लेकिन जनता की नजर घोड़े पर अटक गई बेचारा घोड़ा भी शायद मन ही मन सोच रहा होगा है मालिक राजनीति का बोझ अलग था, अब शरीर का भी उठा रहे हैं. कैप्शन में आगे यह भी लिखा था कि व्यंग्य की बात यह है कि नेताजी जनता का बोझ उठाने की बात करते हैं, लेकिन यहां उल्टा घोड़ा ही पूरी राजनीतिक भार ढोता दिखाई दे रहा है. अब लोग यही दुआ कर रहे हैं की वादियों की ठंडक बनी रहे और घोड़े की कमर भी सलामत रहे.

पप्पू यादव का यह वीडियो वायरल होते ही इस पर कई लोग मजेदार कमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं. वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि पप्पू यादव घुड़सवारी के खूब मजे ले रहे हैं जबकि घोड़ा बीच-बीच में परेशान होता हुआ भी दिखाई देता है.

पप्पू यादव जी इन दिनों ठंडी वादियों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो।



लेकिन जनता की नजर घोड़े पर अटक गई।

बेचारा घोड़ा भी शायद मन ही मन सोच रहा होगा!!

हे मालिक!

राजनीति का बोझ अलग था, अब शरीर का भी उठा रहे हैं!



अढ़ाई कुंतल की लोकतांत्रिक ऊर्जा लेकर जब… pic.twitter.com/kYxqqUGiMa — SANJAY KUMAR SINGH (@Mrsanjaysengar) May 24, 2026

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घोड़े पर पप्पू यादव को देखकर लोगों ने लिए मजे

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी. एक यूजर ने लिखा कहा स्वर्ग देखने से पहले घोड़े का भी सोच लेते, बेचारा नरक झेल रहा होगा. कई लोग घोड़े की हालत को लेकर मीम्स शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घोड़ा भी अपने पूर्वजों को याद कर रहा होगा. वहीं वीडियो पर लोगों की क्रिएटिविटी भी खूब देखने को मिली किसी ने घोड़े को लोकतंत्र एक्सप्रेस कहा तो किसी ने जन सेवा वाहक का अवार्ड देने की बात कहीं. एक यूजर ने लिखा नेताजी जनता का बोझ उठाने की बात करते हैं, लेकिन यहां तो घोड़ा पूरा राजनीतिक भार उठा रहा है. वहीं एक यूजर ने मजाक में कमेंट किया घोड़े से ज्यादा वजन तो पप्पू जी में है. दूसरे ने कमेंट किया थोड़ा उतर जाओ यार, घोड़े पर ज्यादा बोझ है.

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