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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: और कर लो स्केटिंग... रेस्तरां में खाना सर्व कर रहे वेटर का बिगड़ा बैलेंस और हो गया सत्यानाश

Viral Video: और कर लो स्केटिंग... रेस्तरां में खाना सर्व कर रहे वेटर का बिगड़ा बैलेंस और हो गया सत्यानाश

Viral Video: रेस्तरां में स्केटिंग करते हुए खाना सर्व करना वेटर को इतना भारी पड़ गया कि देखते ही देखते पूरा खाना जमीन पर बिखर गया. अब यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 25 May 2026 10:08 AM (IST)
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Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में एक वेटर स्केटिंग करते हुए ग्राहकों को खाना सर्व करने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पूरा खाना जमीन पर गिर जाता है. वीडियो के साथ लिखा गया, “खाने को अलग-अलग तरीकों से सर्व करने की इतनी कोशिश मत करो, क्या इससे चीजें और मुश्किल नहीं हो जातीं?” यानी लोग भी अब रेस्तरां के इन अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स को देखकर हैरान हो रहे हैं. इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है और लोग इस पर जमकर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं.

एक घंटे इंतजार के बाद सामने आया ऐसा नजारा

वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा, “सोचिए एक घंटे तक खाने का इंतजार करो और फिर सामने ऐसा नजारा देखने को मिले.” वीडियो में देखा जा सकता है कि वेटर बड़ी तेजी से स्केटिंग करते हुए खाने की ट्रे लेकर आता है, लेकिन अचानक उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है और सब कुछ जमीन पर बिखर जाता है. खाने की प्लेटें गिर जाती हैं और पूरा माहौल अफरा-तफरी वाला बन जाता है. इस घटना को देखकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरान भी हैं.

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ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बदल रहे हैं सर्व करने के तरीके

आजकल कई रेस्तरां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. कहीं वेटर भूत बनकर खाना सर्व करते हैं तो कहीं रोबोट की मदद से ग्राहकों तक खाना पहुंचाया जाता है. कुछ जगहों पर डांस करते हुए सर्विस दी जाती है तो कहीं स्केटिंग या स्टंट का इस्तेमाल किया जाता है. रेस्तरां मालिकों का मानना है कि खाना सर्व करने के तरीके में बदलाव करने से ग्राहक जल्दी आकर्षित होते हैं और उनका एक्सपीरियंस यादगार बनता है. लेकिन कई बार यही अलग दिखने की कोशिश भारी भी पड़ जाती है. इस वायरल वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा, “टेबल तक चलकर खाना लाना शायद इतना भी बुरा आइडिया नहीं था. बस मेरा खाना सही से ले आओ, ये करतब दिखाने की जरूरत नहीं है.”

लोगों ने लिए मजे, लेकिन वेटर के लिए जताई सहानुभूति भी

वीडियो पर लोग लगातार फनी रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “अब वेटर ओलंपिक में अगला खेल शायद कर्लिंग खेलने वाले हैं.” वहीं दूसरे ने कहा, “जिस चीज में वह अच्छा नहीं है, उसके लिए उसे इसकी कीमत चुकानी चाहिए.” हालांकि कुछ लोगों ने वेटर के लिए सहानुभूति भी दिखाई और कहा कि नए तरीके अपनाने का दबाव अक्सर कर्मचारियों पर ही पड़ता है. कई यूजर्स का कहना है कि ग्राहकों को अच्छा खाना और अच्छी सर्विस चाहिए, ज्यादा स्टंट नहीं. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देखकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः डांस करते हुए हसीना को चढ़ी नागिन की आत्मा, स्टेज पर फन फैला जमकर उड़ाया गर्दा- वीडियो वायरल

Published at : 25 May 2026 10:08 AM (IST)
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