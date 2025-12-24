सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा किचन वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में एक युवती गाजर का हलवा बनाने का दावा करती नजर आती है, लेकिन जो नतीजा निकलता है, वह हलवे से कोसों दूर और सीधा “गाजर की खीर” बन जाता है. यही वजह है कि इंटरनेट यूजर्स इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं “इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता के नाम पर रसोई का सत्यानाश.”

पापा की परी ने गाजर के हलवे का किया सत्यानाश

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गाजर के हलवे की मौत दिखाई गई है. लड़की हलवा बनाने चली थी वो भी शॉर्टकट अपनाकर, लेकिन असल में उल्टा हो गया और गाजर की खीर बन गई. असल में हुआ यूं कि लड़की ने गाजर को छीलने के बजाए उसे काटकर सीधे कुकर में डाल दिया ये सोचकर कि कुकर में सीटी लगाकर गाजर को मैश कर लेगी, लेकिन दूध और पानी ने इस पापा की परी का पूरा खेल बिगाड़ दिया. जब उसने कुकर खोला तो हलवे की मौत हो चुकी थी और ये गलकर पूरी तरह से खीर बन चुकी थी.

हलवा बनाने चली थी, खीर बन गई

वीडियो में लड़की कहती दिख रही है कि एक चीज मैंने सीख ली है और वो ये कि लाइफ में कभी शॉर्टकट मत लेना और ये Lession मुझे आज मिल गया है. गाजर को कद्दूकस करने में तो मुझे जोर आ रहा था, लेकिन अब हलवे की जगह ये खीर बन गई है. वीडियो देखकर अब लोगों की हंसी नहीं रुक रही है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने जमकर लिए मजे

वीडियो को jyotimehtaaaaa नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये हलवा नहीं गलवा बन गया. एक और यूजर ने लिखा....आपने कई लोगों की गाजर बर्बाद होने से बचा ली. तो वहीं एक औक यूजर ने लिखा...ये तो खीर भी नहीं है, दलिया है दलिया.

