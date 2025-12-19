दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने खाने-पीने की जगहों की साफ-सफाई पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. दरअसल, गाजीपुर–वाराणसी हाईवे पर स्थित एक पुराने और काफी मशहूर ढाबे में ग्राहकों को परोसे गए खाने में चूहा मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. यह घटना न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि यात्रियों की सेहत के साथ हो रहे खिलवाड़ की गंभीर तस्वीर भी दिखाती है. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद यूजर्स भड़के हुए हैं.

कैसे सामने आया मामला

यह घटना 18 दिसंबर 2025 की बताई जा रही है. गाजीपुर–वाराणसी हाईवे पर मौजूद सम्राट ढाबा, जो जिले के सबसे पुराने और चर्चित ढाबों में गिना जाता है, वहां कुछ लोग खाना खाने के लिए रुके थे. खाने के साथ जब उन्होंने दही मंगवाई, तो दही की प्लेट देखकर सभी के होश उड़ गए. दही के बीचों-बीच एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ था. ग्राहकों ने तुरंत ढाबे के कर्मचारियों से शिकायत की और इस गंभीर लापरवाही का विरोध किया. मौके पर मौजूद लोगों ने दही की प्लेट में पड़े चूहे का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

वीडियो सामने आते ही देखते ही देखते वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि दही की कटोरी में मरा हुआ चूहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला. खासकर हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों ने ढाबे की साफ-सफाई और खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाए.

वीडियो वायरल होने और शिकायत मिलने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (FSDA) ने तुरंत कार्रवाई की, विभाग की टीम ने सम्राट ढाबे पर छापा मारा. जांच के दौरान वहां गंदगी और लापरवाही के कई सबूत मिले. इसके बाद प्रशासन ने ढाबे को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया. अधिकारियों ने ढाबे से खाने-पीने की चीजों के नमूने भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

लोगों ने किए गुस्से से भरे कमेंट्स

इस घटना के बाद आम लोगों में डर और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि अगर नामी ढाबों की हालत ऐसी है, तो छोटे ढाबों और होटलों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हाईवे पर मौजूद सभी ढाबों और होटलों की नियमित जांच की जाए, ताकि यात्रियों की सेहत सुरक्षित रह सके. सम्राट ढाबा हाईवे पर स्थित है, जहां रोजाना सैकड़ों यात्री खाना खाते हैं. यह ढाबा गाजीपुर के पुराने और नामी ढाबों में गिना जाता रहा है. ऐसे में इस तरह की गंभीर लापरवाही सामने आने से न सिर्फ इस ढाबे की छवि खराब हुई है, बल्कि जिले के अन्य होटल और ढाबों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं.

यह भी पढ़ें बच्चे की स्कूल न जाने की जिद के बीच पापा की जोर-जबरदस्ती, वीडियो देख याद आ जाएगा बचपन