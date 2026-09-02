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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान

3 ताकतवर देशों की लिस्ट में भारत, अमेरिका बाहर, किसने किया ये ऐलान

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के मंच पर बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भारत की तारीफों के पुल बांध दिए. संयुक्त बयान में SCO के सदस्य देशों ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 02 Sep 2026 10:42 AM (IST)
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शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के मंच पर बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भारत की तारीफों के पुल बांध दिए. उन्होंने अपने भाषण में भारत को दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल किया. हैरानी की बात ये है कि इसमें अमेरिका का नाम ही शामिल नहीं है. किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं.

बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने ही बराबर हैं. हम मानते हैं कि चीन, रूस और भारत तीन ताकतवर देश हैं. ये तीनों आर्थिक रूप से ताकतवर परमाणु देश हैं. SCO समिट में मंगलवार को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड अपनाए जाने को अस्वीकार्य करार दिया गया. 

ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा 
संयुक्त बयान में SCO के सदस्य देशों ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर गहरी चिंता जताई और ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की. इस बयान को बिश्केक घोषणा-पत्र नाम दिया गया है. बता दें कि SCO में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं.

घोषणा पत्र में कहा गया है कि सदस्य देशों ने आतंकवादी और अलगाववादी मकसद के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल को रोकने के महत्व पर जोर दिया है. सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय सूचना सुरक्षा, सूचना संरक्षण और नए प्रकार के अपराधों से निपटने के क्षेत्रों में आपसी समन्वय को मजबूत करेंगे.

आतंकवाद पर पाकिस्तान को आईना
भारत ने शिखर सम्मेलन में सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने, आतंकवाद और चरमपंथ जैसे अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने के उपायों पर जोर दिया. विदेश मंत्रालय ने 13 फैसलों की जानकारी दी, जिनमें से एक है एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए सार्वभौमिक केंद्र के नियमों को मंजूरी देना.

पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और अन्य नेताओं की मौजूदगी में कहा कि वह आतंकवाद को सरकार की नीति के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देशों का मुकाबला करें.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 02 Sep 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Belarus INDIA SCO Summit
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