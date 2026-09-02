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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWooden Table: लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा

Wooden Table: लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा

Wooden Furniture Tips: लकड़ी की मेज पर रखा गिलास या कप जब नमी छोड़ता है, तो उसकी वजह से फर्नीचर की ऊपरी फिनिश पर सफेद या हल्के रंग का गोल निशान दिखाई दे सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 02 Sep 2026 11:50 AM (IST)
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Easy Mayonnaise Hack To Clean Wooden Furniture: जब लकड़ी की मेज या साइड टेबल की फिनिश पर पानी या नमी की वजह से गोल निशान पड़ जाए, तो तुरंत परेशान होने की जरूरत नहीं है. कई मामलों में ऐसे निशानों को घर में मौजूद एक सामान्य चीज, मेयोनीज की मदद से हटाया जा सकता है. एक जार मेयोनीज और साफ कपड़े की मदद से इन गोल निशानों को करीब 15 मिनट में हल्का किया जा सकता है. इतना ही नहीं, मेयोनीज पानी से खराब हुई लकड़ी की सतह को दोबारा बेहतर दिखाने में भी मदद कर सकता है.

लकड़ी पर गोल निशान कैसे बनता है?

लकड़ी की मेज पर रखा गिलास या कप जब नमी छोड़ता है, तो उसकी वजह से फर्नीचर की ऊपरी फिनिश पर सफेद या हल्के रंग का गोल निशान दिखाई दे सकता है. कई बार गर्म कप रखने से भी फिनिश पर ऐसा निशान बन जाता है. यह देखकर लगता है कि लकड़ी का रंग खराब हो गया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. कई मामलों में नमी ऊपरी फिनिश में फंस जाती है और इसी वजह से सतह का रंग या चमक बदली हुई नजर आती है.

मेयोनीज से निशान कैसे हल्का होता है?

मेयोनीज में सिरका होता है, जो एक हल्का एसिड है और गंदगी हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा इसमें तेल और अंडे जैसे फैटी और मॉइस्चराइजिंग तत्व भी होते हैं. तेल पानी से प्रभावित लकड़ी के रंग को वापस लाने और सतह को कंडीशन करने में मदद करता है. इसी वजह से सफेद या हल्के रंग के पानी के गोल निशान धीरे-धीरे फीके पड़ सकते हैं.


Wooden Table: लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा

हालांकि, यह तरीका हर तरह के निशान पर काम नहीं करता. तेल लकड़ी को गहरा कर सकता है, इसलिए अगर निशान पहले से ही गहरे रंग का है, तो मेयोनीज वाला तरीका प्रभावी नहीं हो सकता. हल्के या सफेद पानी के निशान में इसके बेहतर परिणाम मिलने की संभावना रहती है. कई बार निशान पूरी तरह गायब हो जाता है और कभी-कभी इतना हल्का हो जाता है कि वह आसानी से नजर नहीं आता.

मेयोनीज लगाने से पहले सतह तैयार करें

मेयोनीज का इस्तेमाल करने से पहले लकड़ी की मेज की सतह साफ, सूखी और धूल से मुक्त होनी चाहिए. अगर मेज पर धूल, गंदगी या कोई दूसरी परत मौजूद है, तो पहले उसे साफ कपड़े से हटा लें. इसके बाद एक साफ डिश टॉवल या माइक्रोफाइबर कपड़े पर करीब एक बड़ा चम्मच मेयोनीज लें और इसे पानी के निशान पर धीरे-धीरे रगड़ें. मेयोनीज को सिर्फ निशान वाली जगह पर लगाने के बाद लकड़ी की सतह पर इसकी एक पतली परत छोड़ दें. इसके बाद करीब 15 मिनट तक इसे ऐसे ही लगा रहने दें. तय समय के बाद साफ कपड़े की मदद से मेयोनीज को पोंछ दें और देखें कि गोल निशान कितना हल्का हुआ है.


Wooden Table: लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा

अगर निशान पूरी तरह न जाए तो क्या करें?

अगर पहली बार मेयोनीज लगाने के बाद निशान पूरी तरह गायब नहीं हुआ है, तो जरूरत पड़ने पर इसे दोबारा लगाया जा सकता है. इस बार मेयोनीज को हटाने से पहले एक से दो घंटे तक इंतजार करें. इसके बाद साफ कपड़े से इसे अच्छी तरह पोंछ दें. मेयोनीज हटाने के बाद लकड़ी की सतह पर थोड़ा तेल बच सकता है. इसे साफ करने के लिए एक साफ और सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें और सतह को हल्के हाथ से बफ करें. इसके बाद चाहें तो लकड़ी की फिनिश से मेल खाने वाली वुड पॉलिश या कंडीशनर लगाया जा सकता है.

निशान को और गहरा होने से कैसे रोकें?

लकड़ी की मेज पर पानी या नमी के निशान दोबारा न पड़ें, इसके लिए रोजमर्रा की कुछ छोटी आदतें मदद कर सकती हैं. हर गिलास या कप के नीचे कोस्टर रखना सबसे आसान तरीका है. खाने के समय प्लेसमैट, ट्रिवेट और पॉटहोल्डर का इस्तेमाल भी लकड़ी की सतह को नमी और गर्म चीजों से बचाने में मदद करता है. वाटरप्रूफ प्लेसमैट लकड़ी के फर्नीचर को अतिरिक्त सुरक्षा दे सकते हैं. नमी की वजह से बने सफेद धुंधलेपन या गोल निशान को हटाने के लिए बहुत तेज या कठोर क्लीनर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. ऐसे क्लीनर लकड़ी की ऊपरी फिनिश को नुकसान पहुंचा सकते हैं और समस्या को पहले से ज्यादा खराब कर सकते हैं.

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लकड़ी की फिनिश का भी रखें ध्यान

अगर आपकी लकड़ी की मेज पर तेल या वैक्स की फिनिश है, तो उसकी सुरक्षा के लिए समय-समय पर ट्रीटमेंट दोबारा करना जरूरी होता है. आमतौर पर इसे साल में एक या दो बार दोबारा किया जा सकता है. जिस फर्नीचर का इस्तेमाल बहुत कम होता है, उसे हर कुछ साल में ट्रीट किया जा सकता है. इस तरह लकड़ी की मेज पर गोल निशान दिखने पर तुरंत पूरी फिनिश खराब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर निशान हल्का और सफेद है, तो मेयोनीज जैसे आसान घरेलू उपाय से इसे कम करने की कोशिश की जा सकती है. वहीं, आगे ऐसे निशान न पड़ें, इसके लिए कोस्टर और प्लेसमैट का इस्तेमाल करना सबसे आसान तरीका है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 11:50 AM (IST)
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