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कार सवार महिला का शीशा तोड़ फोन ले उड़े लुटेरे, दिल दहला देगा वीडियो

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमला इतनी तेजी से हुआ कि तबाता को संभलने का मौका तक नहीं मिला. फोन छिनने के बाद वे बुरी तरह डर गईं और रोते हुए आसपास के लोगों से मदद मांगने लगीं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Sep 2026 06:39 AM (IST)
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ब्राजील की जानी-मानी कंटेंट क्रिएटर तबाता लेंक के साथ दिन-दहाड़े एक ऐसी वारदात हुई, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है. तबाता अपनी कार से 'अवेनिडा टैंके्रेडो नेवेस' सड़क से गुजर रही थीं. तभी ट्रैफिक के बीच दो बदमाश उनकी गाड़ी के पास आए, जोर से कार का शीशा तोड़ा और डैशबोर्ड पर लगा फोन छीनकर रफूचक्कर हो गए. यह पूरी खौफनाक घटना गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शीशा टूटते ही सहम गई क्रिएटर, रो-रोकर मांगा मदद

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमला इतनी तेजी से हुआ कि तबाता को संभलने का मौका तक नहीं मिला. फोन छिनने के बाद वे बुरी तरह डर गईं और रोते हुए आसपास के लोगों से मदद मांगने लगीं. कुछ देर के लिए तो वे सदमे में आ गईं कि उनके साथ अचानक क्या हो गया. ब्राजील में जाम में फंसी गाड़ियों का शीशा तोड़कर फोन छीनना एक आम बात है, लेकिन जिस तरह तबाता इस हमले से घबराईं, उस मंजर ने हर देखने वाले का दिल दहला दिया.

बिना पासवर्ड और पिन के बैंक खाते से उड़ गए पैसे!

इस चोरी के बाद जो हुआ, उसने इस मामले को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया. तबाता ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि चोरों ने उनका फोन चुराने के बाद उनके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लिए. हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों के पास न तो उनका फोन या बैंक ऐप का पासवर्ड था, न ही फैसियल रिकग्निशन का एक्सेस था, और न ही पैसों के लेन-देन वाला ट्रांजेक्शन PIN था. इसके बावजूद चोरों ने आसानी से पैसे उड़ा लिए. तबाता ने कहा, "मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि बिना सुरक्षा क्रेडेंशियल्स के उन्होंने यह कैसे कर लिया."

डिजिटल सिक्योरिटी और सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल

तबाता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, फोन ब्लॉक करवा दिया है और बैंक से पैसों की वापसी की गुहार लगाई है . हालांकि, इस घटना ने ऑनलाइन बैंकिंग की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं . सोशल मीडिया पर लोग इस बात से खौफ में हैं कि अगर फोन चोरी होने के बाद बिना पासवर्ड के भी बैंक खाते खाली हो सकते हैं, तो फिर आम इंसान का पैसा कहां सुरक्षित है?

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तबाता लेंक के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट्स और रिएक्शंस

एक यूजर ने हैरान होते हुए लिखा, "अगर बिना फिंगरप्रिंट, फेस आईडी और पिन के बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, तो यह सीधे-सीधे डिजिटल बैंकिंग सिस्टम का बड़ा फेलियर है! अब तो फोन खोने पर इंसान का सब कुछ लुट जाएगा." दूसरे यूजर ने तबाता के रिएक्शन पर कमेंट किया, "पैसा और फोन तो वापस आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से शीशा टूटते ही वे रो पड़ीं और खौफ में आ गईं, वो मानसिक सदमा ताउम्र उनके साथ रहेगा."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 06:39 AM (IST)
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