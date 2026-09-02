दिशा सालियान केस: HC के आदेश पर छलके पिता के आंसू, कहा- सच्चाई की जीत हुई
बॉम्बे हाईकोर्ट के CBI को FIR दर्ज करने के आदेश के बाद दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई.
मुंबई में दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है. फैसले के बाद दिशा के पिता सतीश सालियान ने अदालत का आभार जताया. उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिला है. भावुक सतीश ने कहा कि आज उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और सच्चाई की जीत हुई है.
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Bombay HC directs CBI to register FIR in Disha Salian death case, Disha's father, Satish Salian, says, "I told the judge I was grateful to him. I received justice thanks to all of you. Until now, I hadn't shed a single tear—not even when Disha… https://t.co/F2uqb7r6po pic.twitter.com/pJlJL6ejDP— ANI (@ANI) September 2, 2026
(खबर अपडेट की जा रही है)