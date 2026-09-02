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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसमुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल

समुद्र किनारे प्रेमी संग घूम रही प्रेमिका पर गिरी बिजली, मौत का वीडियो वायरल

ब्राजील के Pinheira Beach पर प्रेमी के साथ घूम रही 39 वर्षीय महिला पर अचानक बिजली गिर गई. घटना का वीडियो कैमरे में कैद हुआ, जिसमें महिला जमीन पर गिरती नजर आ रही है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 02 Sep 2026 11:24 AM (IST)
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ब्राजील के Palhoça के Praia da Pinheira Beach का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक कपल समुद्र क किनारे घूमता नजर आता है. दोनों साथ-साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक महिला के पास एक तेज बिजली गिरती है. बिजली गिरते ही वह महिला जमीन पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

इस वायरल वीडियो में समुद्र किनारे एक महिला अपने पार्टनर के साथ घूमती हुई दिखाई देती है. दोनों बीच की तरफ पर आगे बढ़ रहे होते हैं और आसपास मौसम खराब नजर आ रहा है. अचानक तेज रोशनी के साथ महिला के पास बिजली गिरती है और महिला वहीं गिर जाती है. उसके साथ मौजूद व्यक्ति तुरंत उसकी तरफ जाता दिखाई देता है. वीडियो में बिजली अचानक से गिर जाती है , जिसकी वजह से पूरा मंजर बेहद डरावना नजर आता है.

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बिजली गिरने के बाद महिला की मौत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 28 अगस्त की शाम हुई थी. वीडियो में दिखाई गई महिला की उम्र 39 साल बताई गई है. बिजली गिरने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन 29 अगस्त की सुबह इस हादसे के कारण उसकी मौत हो गई. घटना के बाद सामने आया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जाने लगा. 

हादसे के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बिजली गिरने की घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. क्लिप में सबकुछ सही दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर अचानक हादसा हो जाता है. वीडियो को देखने वाले लोग महिला के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे पर दुख जता रहे हैं और घटना को बेहद खौफ से भरा हुआ बता रहे हैं.

वीडियो पर यूजर्स ने जताया दुख

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसे देखने वाले यूजर्स ने घटना पर दुख जताया. कई लोगों ने महिला की मौत को  डरावना बताया और इस घटना पर दुख जताया. अचानक हुए इस हादसे का वीडियो देखकर कई यूजर्स भावुक भी नजर आए.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 02 Sep 2026 11:24 AM (IST)
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