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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगTesla के साइबर ट्रक को बना दिया बारात की गाड़ी, यूजर्स ने पकड़ा सिर

Tesla के साइबर ट्रक को बना दिया बारात की गाड़ी, यूजर्स ने पकड़ा सिर

फोटो में देखा जा सकता है कि गाड़ी के प्लेन सिल्वर लुक को पूरी तरह से चटकीले रंगों, पारंपरिक भारतीय पैटर्न, हाथी के चित्र और सजावटी कलाकृतियों से ढक दिया गया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Sep 2026 06:38 AM (IST)
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एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का 'साइबरट्रक' अपनी तीखी बनावट, स्टील-ग्रे बॉडी और फ्यूचरिस्टिक लुक के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. लेकिन अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय ने इस विदेशी गाड़ी को ऐसा देसी ट्विस्ट दिया है कि देखकर हर कोई दंग रह गया है. इस साइबरट्रक पर भारत के मशहूर 'ट्रक आर्ट' वाली रैपिंग करवा दी गई है, जिससे यह चमचमाती इलेक्ट्रिक गाड़ी अब किसी भारतीय हाईवे पर दौड़ने वाले रंग-बिरंगे ट्रक जैसी दिखने लगी है.

बोनट पर लिखा- 'देखो मगर प्यार से'

अमेरिका स्थित रैपिंग कंपनी 'ओरिजिनल ग्लोबल ग्राफिक्स' ने इस मॉडिफाइड ट्रक का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. फोटो में देखा जा सकता है कि गाड़ी के प्लेन सिल्वर लुक को पूरी तरह से चटकीले रंगों, पारंपरिक भारतीय पैटर्न, हाथी के चित्र और सजावटी कलाकृतियों से ढक दिया गया है. सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि ट्रक के ठीक फ्रंट में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है "देखो मगर प्यार से." गाड़ी के मालिक जब अपने इस 'सपनों के ट्रक' का अंतिम रूप देखते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता.

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सोशल मीडिया पर बही मजेदार कमेंट्स की बहार

यह अनोखा मेकओवर इंटरनेट पर सामने आते ही तहलका मचा रहा है. जो लोग आमतौर पर साइबरट्रक के अजीब डिजाइन को पसंद नहीं करते थे, वे भी इस 'देसी अवतार' के मुरीद हो गए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर एक से बढ़कर एक मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, "मैं तो इसे अभी से ही किसी भारतीय शादी की बारात में दूल्हे की एंट्री के लिए चलते हुए देख सकता हूं." दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, "सब कुछ बढ़िया है, बस पीछे वह मशहूर 'Horn OK Please' लिखना भूल गए." एक और यूजर ने सलाह दी, "अब इस गाड़ी को चलाते वक्त पूरे वॉल्यूम में बॉलीवुड गाने बजने चाहिए."

साइबरट्रक के आलोचक भी इस मेकओवर के मुरीद दिखे. एक ने लिखा, "मुझे साइबरट्रक बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन यह 'ट्रक आर्ट' देखकर दिल खुश हो गया. यह दुनिया का इकलौता साइबरट्रक है जो दिखने में सुंदर लग रहा है." पोस्ट को @_EVINDIA नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक हजारों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने इसे लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 06:38 AM (IST)
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