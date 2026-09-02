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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगखराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स

खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स

गांव की एक आदिवासी महिला अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई. परिजनों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन किया. एम्बुलेंस रवाना भी हुई, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए कोई पक्की या मोटर योग्य सड़क ही नहीं थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Sep 2026 08:37 AM (IST)
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एक तरफ देश में डिजिटल इंडिया और हाई-टेक विकास की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले से एक ऐसी विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है जो प्रशासनिक दावों की पोल खोलती है. जिले के सुदूर आदिवासी इलाके में सड़क न होने की वजह से एक बीमार आदिवासी महिला को उसके परिजनों और ग्रामीणों ने 11 किलोमीटर तक खाट पर उठाकर पथरीले रास्तों से होते हुए मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जहां एम्बुलेंस खड़ी थी. अब सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ यूजर्स का गुस्सा भी फूट पड़ा और उन्होंने तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए.

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गांव की एक आदिवासी महिला अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई. परिजनों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन किया. एम्बुलेंस रवाना भी हुई, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए कोई पक्की या मोटर योग्य सड़क ही नहीं थी. रास्ता पूरी तरह गड्ढों, पत्थरों और कीचड़ से भरा हुआ था, जो बारिश के मौसम में और भी बदतर हो जाता है. जब एम्बुलेंस गांव से 11 किलोमीटर दूर ही रुक गई, तो ग्रामीणों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा. उन्होंने लकड़ियों और रस्सियों के सहारे एक खाट को ही अस्थाई स्ट्रेचर बनाया और मरीज को कंधे पर लादकर पहाड़ों और जंगलों के रास्तों से पैदल यात्रा शुरू की. घंटों की मशक्कत के बाद वे मरीज को मुख्य सड़क तक ले जा सके, जहां से उसे अस्पताल पहुंचाया गया. ग्रामीणों का कहना है कि वे दशकों से इस संपर्क समस्या से जूझ रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं यूजर्स?

इस घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है. यूजर्स ने सिस्टम को आड़े हाथों लिया है. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि "क्या यही हमारा अमृत काल और डिजिटल भारत है, जहां 11 किलोमीटर तक बीमार को खाट पर ढोना पड़ रहा है?" लोग जिम्मेदारों को टैग करते हुए लिख रहे हैं कि चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही आदिवासी इलाकों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है. यूजर्स का कहना है कि बुनियादी स्वास्थ्य और सड़क हर नागरिक का अधिकार है. अगर समय पर इलाज न मिलने से किसी की जान चली जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 08:37 AM (IST)
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