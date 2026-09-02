Exclusive: ओपी राजभर अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव से क्यों नाराज? abp न्यूज़ से खुलकर बोले

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव और निदेशक से नाराज हैं. नाराजगी इस हद तक कि इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक से कर दी है.

अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजभर अपने ही विभाग के अधिकारियों से खफा हैं? इसी मुद्दे पर एबीपी न्यूज़ से उनसे एक्सक्लूसिव बात की. राजभर, यूपी सरकार में पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ़ और हज विभाग के मुखिया हैं.

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राजभर ने कहा कि अपने विभाग के प्रमुख सचिव और निदेशक को लेकर चल रही नाराजगी की चर्चा पर कहा कि वह नाराज नहीं हैं, लेकिन उनकी चिंता यह है कि दूसरे विभाग एक साल में भवन बनाकर उसका उद्घाटन कर दे रहे हैं, जबकि उनके विभाग के अधिकारी लखनऊ में बैठकर पूरे प्रदेश को चलाना चाहते हैं.

राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जिलों में जाकर कामकाज का जायजा लेते हैं. ऐसे में अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए दिए जा रहे पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए वह मौके पर जाएं.

उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी, बारात घर, सामुदायिक भवन समेत जिन कार्यों के लिए पैसा दिया जा रहा है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे ग्राउंड पर जाकर काम की स्थिति देखें.

'10 बार मौके पर जाकर काम देखने को कहा'

ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से करीब 10 बार मौके पर जाकर काम देखने को कहा है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी नहीं जा रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद उन्हें लखनऊ से ही काम करने की आदत हो गई है.

राजभर ने कहा कि कहीं डीपीआर बन रही है और कहीं बिना ग्राउंड पर गए ही काम आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की है और मामले में जांच बैठाई गई है.

ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि विकास कार्यों के लिए दिया गया पैसा सही तरीके से खर्च हो और समय पर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा हो.

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राजभर ने कहा कि अगर सरकार की मंशा के मुताबिक काम जमीन पर नहीं उतरता है तो इससे सरकार की छवि खराब होती है. इसलिए जांच जरूरी है और जांच के बाद जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी.