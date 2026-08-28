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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्कूटी वाले पर पलट गई पूरी बस, फिर हुआ चमत्कार- वीडियो देख दंग रह गए यूजर्स

स्कूटी वाले पर पलट गई पूरी बस, फिर हुआ चमत्कार- वीडियो देख दंग रह गए यूजर्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बस सामने से आ रही है और एक बाइक सवार अचानकर रोड क्रॉस करने लगता है बगैर किसी इशारे और चेतावनी के.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Aug 2026 12:39 PM (IST)
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कहते हैं जाको राखे साईयां मार सके ना कोय. यानी जिसकी हिफाजत ऊपर वाला करता है उसे कोई खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक स्कूटी सवार पर पूरी की पूरी भारी भरकम बस पलट जाती है लेकिन स्कूटी वाले को खरोंच तक नहीं आती. वीडियो इतना भयानक है कि देखने वालों का कलेजा मुंह में आ गया और ये सब हुआ एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में.

स्कूटी सवार पर पलट गई पूरी की पूरी बस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बस सामने से आ रही है और एक बाइक सवार अचानकर रोड क्रॉस करने लगता है बगैर किसी इशारे और चेतावनी के. ऐसे में बस उस बाइक सवार को बचाने के चक्कर में असंतुलित होती है और सड़क पर पलट जाती है. और भी ज्यादा डराने वाली बात ये होती है कि बस एक स्कूटी सवार के ठीक पास में आकर पलटती है और स्कूटी सवार बस का शिकार होने से केवल कुछ इंच से बच जाता है. अगर वक्त थोड़ा तेज होता और बस की स्पीड माइक्रो सेकंड से तेज होती तो स्कूटी सवार की जान जा सकती थी.

बाल बाल बची जान

बस के पलटने पर वहां हर ओर धुआं हो जाता है और काफी देर तक स्कूटी सवार को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है. वो प्रोसेस कर पाता उससे पहले उसे पता लगता है कि वो मौत के मुंह से वापस आया है और वो वहां से तुरंत हट जाता है. वीडियो इतना डरावना है कि यूजर्स अब इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो केरलम से सामने आया है जो काफी डरा देने वाला है.

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यूजर्स बोले, जाको राखे साईयां...मार सके ना कोय

वीडियो को @AnjaliKumari009 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई बाल बाल बचा है. एक और यूजर ने लिखा...घर जाकर सदका निकालना भाई, जान बची है तेरी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जाको राखे साईयां, मार सके ना कोय.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 12:39 PM (IST)
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