पाकिस्तान के बावर्ची ने बनाई गुटखा नान, वीडियो देख पीट लेंगे अपने माथा

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और अपना सिर भी पीट रहे हैं. वीडियो में एक बावर्ची नान बनाने के दौरान ऐसा अजीब प्रयोग करता दिखाई दे रहा है, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी. आमतौर पर नान बनाने के लिए आटा, पानी और दूसरे सामान्य सामान का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां बावर्ची ने नान के डो में गुटखा यानी तंबाकू वाले पाउच ही डाल दिए. वीडियो में वह गुटखे के कई पाउच उठाता है, उन्हें एक-एक करके फाड़ता है और अंदर मौजूद सामग्री को नान के आटे में डाल देता है.

गुटखे के पाउच फाड़े और सीधे आटे में डाल दिए

वीडियो में बावर्ची पहले कई गुटखे के पाउच अपने पास रखता है. इसके बाद वह एक-एक पाउच को फाड़कर उसकी सामग्री नान के आटे में डालता जाता है. देखने वालों के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि वह इस काम को बिल्कुल सामान्य तरीके से करता नजर आ रहा है. इसके बाद वह आटे को हाथों से मिलाता है और नान का डो तैयार करता है. इंटरनेट पर वीडियो देखने वाले लोग इसी बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर किसी ने नान में गुटखा डालने का आइडिया कैसे सोच लिया.

View this post on Instagram A post shared by Ali Abdullah (@aliabdullah_durrani)

फिर बेलकर तंदूर में पहुंचा दिया 'गुटखा नान'

गुटखा मिलाने के बाद बावर्ची आटे को बेलने लगता है. वह नान को सामान्य तरीके से बेलता है और फिर उसे तंदूर में डाल देता है. कुछ देर बाद नान की सिकाई होती है और वह बाहर निकलता है. यानी गुटखा डालने से लेकर नान सेंकने तक पूरा काम बिल्कुल किसी आम नान की तरह किया गया. यही नजारा वीडियो को और ज्यादा अजीब बना देता है.

वीडियो देखकर लोगों ने कहा- भाई, नान में ये क्या डाल दिया!

वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचते ही लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने इस अजीब प्रयोग को देखकर कहा कि उन्होंने इंटरनेट पर बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा नान पहली बार देखा है. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब खाने के साथ गुटखा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं कई यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर साफ कहा कि तंबाकू को खाने में मिलाना बेहद गलत है. लोगों का कहना है कि वायरल होने के चक्कर में खाने के साथ इस तरह के खतरनाक प्रयोग को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए.

'ये नान है या गुटखे का नया पैकेट?'

वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स के मजेदार रिएक्शन भी देखने को मिल रहे हैं. किसी ने इसे 'गुटखा नान' कह दिया तो किसी ने मजाक में पूछा कि इसके साथ चटनी मिलेगी या पानी की बोतल. कुछ लोगों ने कहा कि नान देखकर भूख लगने के बजाय उनका सिर चकरा गया. वहीं कुछ यूजर्स ने इस पूरे मामले को खाने की स्वच्छता और तंबाकू के इस्तेमाल से जोड़कर सवाल भी उठाए हैं.

यह भी पढ़ें: हाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू

तंबाकू को खाने में मिलाने का वीडियो बना चर्चा का विषय

फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. हालांकि वीडियो में दिखाई गई चीज को किसी भी तरह का सामान्य या सुरक्षित भोजन मानना सही नहीं है. तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और उसे खाने में मिलाकर इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है. वायरल वीडियो ने इतना जरूर कर दिया है कि इंटरनेट पर एक बार फिर लोगों को कहना पड़ रहा है- भाई, सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए आखिर अब और क्या-क्या देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें: गजब! मंत्री जी को माला पहनाते रहे नेता जी, गले से गायब हो गई सोने की चेन