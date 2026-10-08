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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग450 करोड़ के रानी कमलापति स्टेशन पर घूमती दिखीं भैंस, वीडियो वायरल

450 करोड़ के रानी कमलापति स्टेशन पर घूमती दिखीं भैंस, वीडियो वायरल

भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दो भैंसों के घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है. रेलवे ने इस मामले की जांच की बात कही, वहीं कई लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Oct 2026 07:40 PM (IST)
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भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन अपनी आधुनिक सुविधाओं और शानदार डिजाइन के लिए जाना जाता है. हालांकि, इस रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दो भैंसें यात्रियों के बीच घूमती हुई नजर आईं.

वीडियो में भैसें ट्रेन के पास भी पहुंचती नजर आईं. घटना का वीडियो सामने आने के बाद की लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े और हाईटेक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक ये भैसें पहुंच कैसे गईं? ऐसे में आइए जानते हैं इस वायरल वीडियो के बारे में.

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450 करोड़ से तैयार हुआ है रानी कमलापति स्टेशन

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का करीब 450 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया गया था. इसे PPP मॉडल के तहत विकसित किया गया और 15 नवंबर 2021 को इसका लोकार्पण हुआ था. स्टेशन को आधुनिक डिजाइन के साथ एयरपोर्ट जैसी यात्री सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है. यहां एस्केलेटर, लिफ्ट, एसी लाउंज और दूसरी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. ऐसे में प्लेटफॉर्म पर भैंसों का पहुंचना लोगों के लिए हैरानी की बात बन गया है. खासकर इसलिए क्योंकि स्टेशन पर यात्रियों को आना-जाना लगातार बना रहता है. वहीं दिन भर में कई ट्रेनें भी रेलवे स्टेशन से गुजरती हैं.

प्लेटफॉर्म पर घूम रही थी भैसें

दरअसल, यह मामला 6 अक्टूबर को दोपहर का बताया जा रहा है. जहां दो भैंसें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घूमती नजर आईं. उस समय वहां शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी थी. दोनों मवेशी यात्रियों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन के पास तक पहुंच गईं. वहीं प्लेटफॉर्म पर भैंसों के गोबर के कारण गंदगी भी फैल गई. हालांकि इस घटना में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है.

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160 कैमरों के बावजूद पहुंच गई भैंसें

कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रानी कमलापति स्टेशन पर सुरक्षा और निगरानी के लिए 160 हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं. इसके बावजूद भैंसों का प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाना कई सवाल खड़े करता है. इस मामले में रेलवे की ओर से बताया गया कि घटना की जांच की जा रही है.

कमेंट्स कर प्रतिक्रिया दे रहे यूजर्स

एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि लोगों को अपने पशुओं का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें ऐसे ही कहीं पर नहीं छोड़ना नहीं चाहिए. दूसरे यूजर्स ने कहा कि स्टेशन पर ऐसे ही किसी जानवर का घूमना सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है. अन्य यूजर ने भी इसी तरह की बात करते हुए कमेंट किया कि अच्छा हुआ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 07:40 PM (IST)
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