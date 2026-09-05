Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू

हाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू

इमारत की ऊंची बालकनी में फंसे डॉगेश भाई का जांबाज रेस्क्यू, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, यूजर्स बोले- पेंटहाउस का व्यू ले रहे थे जनाब.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 05 Sep 2026 10:15 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा वायरल होता रहता है, जो इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर देता है. हाल ही में घर के कलेश नामक अकाउंट से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें एक बहुमंजिला इमारत की ऊंची बालकनी पर फंसे एक बेजुबान कुत्ते का जांबाज रेस्क्यू किया गया. वीडियो के वायरल होते ही 'डॉगेश भाई' के नाम से मशहूर इस डॉगी को लेकर नेटिजन्स ने कमेंट सेक्शन में मजेदार रिएक्शंस की बाढ़ ला दी है.

वीडियो में क्या देखा गया?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत एक बेहद डरावने और हैरान कर देने वाले नजारे से होती है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक डॉगी न जाने कैसे एक बहुमंजिला इमारत की बेहद ऊंची मंजिल की बालकनी के छज्जे पर जाकर फंस गया है. इतनी ऊंचाई पर बालकनी के किनारे खड़े इस डॉगी को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. जरा सी भी चूक होने पर बेजुबान सीधे नीचे गिर सकता था और बड़ा हादसा हो सकता था.

जांबाजी से बची बेजुबान की जान

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेस्क्यू करने वाले लोग बेहद सूझबूझ और जांबाजी के साथ उस ऊंची बालकनी तक पहुंचते हैं. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर बेहद सावधानी के साथ उस बेजुबान डॉगी को सुरक्षित बाहर खींच लिया. डॉगी के सुरक्षित रेस्क्यू होने के बाद वहां मौजूद लोगों और वीडियो देखने वालो ने राहत की सांस ली.

यह भी पढ़ेंः एक पव्वा में बन गया बाबा! फ्लाईओवर की छत पर करने लगा साधना, वीडियो वायरल

यूजर्स ने लिए जमकर मजे

इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शंस देने लगे. हैरान करने वाले इस रेस्क्यू वीडियो को देखने के बाद भी यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. एक यूजर लिखता है कि डॉगेश भाई वहां फंसे नहीं थे, वो तो पेंटहाउस खरीदने से पहले बस वहां का व्यू चेक कर रहे थे.

वहीं दूसरा यूजर डॉगी की इस हरकत पर लिखता है कि इनकी बदमाशी हर जगह शुरू हो जाती है. वहीं एक अन्य यूजर लिखता है कि डोगेश भाई ने मानवता के अस्तित्व का परीक्षण किया. कुछ यूजर्स तो इस पर फनी मीम्स और जिफ भी शेयर कर रहे हैं, जिसके बाद से डॉगेश भाई का यह अंदाज इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है. 

यह भी पढ़ेंः एक 'गार्लिक नान' के चक्कर में बुरा फंसे दारोगा जी, विधानसभा तक पहुंचा मुद्दा

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Dog Rescue Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
गाय के पोस्टर को 'मां' समझ बैठा बछड़ा, पीने लगा दूध; देखें वीडियो
गाय के पोस्टर को 'मां' समझ बैठा बछड़ा, पीने लगा दूध; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
क्यूटी अंकल का कमाल, डॉग्स के लिए बनाई स्पेशल कुल्फी; वीडियो वायरल
क्यूटी अंकल का कमाल, डॉग्स के लिए बनाई स्पेशल कुल्फी; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
ट्रेंडिंग
बाघ ने आदमी पर किया जानलेवा हमला, कुत्ते ने बचाई जान, वीडियो वायरल
बाघ ने आदमी पर किया जानलेवा हमला, कुत्ते ने बचाई जान, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Nishu Azad Controversy: जहां लगनी थी हत्या की धारा.. वहां 73 दिन बाद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
बिहार
बिहार में CBI जांच पर नई पाबंदी, लेनी होगी राज्य सरकार की मंजूरी
बिहार में CBI जांच पर नई पाबंदी, लेनी होगी राज्य सरकार की मंजूरी
क्रिकेट
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए...', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
बॉलीवुड
82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
'हनुमान अंश' को ओटीटी प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
इंडिया
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
Home Tips
Kitchen Tips: तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
ट्रेंडिंग
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget