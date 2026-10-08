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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसड़क धंसी और गड्ढे में समा गई कार, चेन्नई का वीडियो वायरल

सड़क धंसी और गड्ढे में समा गई कार, चेन्नई का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सड़क अचानक धंस गई और उस गड्ढे में कार पलटने से अफरा-तफरी मच गई. यह घटना चेन्नई के TIDEL Park के पास मेट्रो निर्माण के दौरान होने की बात कहीं जा रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Oct 2026 10:47 PM (IST)
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चेन्नई जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में मेट्रो जैसी सुविधआएं होना शहर की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की उम्मीद जगाती हैं. लेकिन विकास के बीच सामने आई एक सड़क धंसने की घटना ने निर्माण कार्यों की सुरक्षा और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. TIDEL Park के पास मेट्रो निर्माण क्षेत्र में अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया. देखते ही देखते सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया और वहां से गुजर रही एक कार उसमें फंसकर पलट गई.

घटना की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सभी लोग परेशान हो गए. सड़क का हिस्सा टूटने के साथ नीचे की जमीन का हिस्सा भी दिखाई देने लगा. निर्माण क्षेत्र के आसपास लगाए गए बैरिकेड्स के बावजूद सड़क के एक हिस्से के अचानक धंस जाने से यह सवाल उठता है कि क्या निर्माण स्थल की सतह और आसपास की जमीन की पर्याप्त निगरानी की जा रही थी.

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गड्ढे में फंस गई कार

वीडियो में सबसे हैरान कर देने वाल चीज ही कार का गड्ढे में फंसना है. हादसे के बाद कार के आसपास बहुत से लोग जमा हो गए. वहीं वीडियो में आसपास की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिलती है. शहरी इलाकों में मेट्रो निर्माण के दौरान सड़क के नीचे मौजूद पाइपलाइन, ड्रेनेज सिस्टम और मिट्टी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. इनमें से किसी एक में गड़बड़ी होने पर सड़क प्रभावित हो सकती है. ऐसी घटनाएं लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है.

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बेहतर परिवहन के लिए मेट्रो

चेन्नई में मेट्रो का विकास शहर के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है. बेहतर परिवहन से सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने और शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिल सकती है. लेकिन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ निर्माण सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है.

क्रेन की मदद से कार को बाहर निकालने की कोशिश

TIDEL Park के पास सड़क धंसने की घटना ने कुछ समय के लिए शहर की रफ्तार रोक दी. वहीं रिपोर्ट के अनुसार कार को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद भी ली गई. हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को चोट पहुंचने और ज्यादा नुकसान की खबर सामने नहीं आई है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 10:47 PM (IST)
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