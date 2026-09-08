Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसांभर लेक को चीरते हुए निकली वंदेभारत- वीडियो देख सैल्यूट कर रहे यूजर्स

सांभर लेक को चीरते हुए निकली वंदेभारत- वीडियो देख सैल्यूट कर रहे यूजर्स

वीडियो की सबसे खास बात इसका ड्रोन व्यू है. ऊपर से देखने पर नारंगी रंग की वंदे भारत ट्रेन सांभर लेक के विशाल सफेद मैदान के बीच एक लंबी लकीर की तरह दौड़ती दिखाई देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 08 Sep 2026 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की धरती पर जब प्रकृति और आधुनिक भारत की रफ्तार एक साथ दिखाई देती है, तो नजारा अपने आप खास बन जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में नारंगी रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस सांभर लेक के बीच से गुजरती हुई नजर आ रही है. ऊपर से ड्रोन कैमरे से कैद किया गया यह दृश्य इतना शानदार है कि कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का सीन सामने आ गया हो. एक तरफ दूर-दूर तक फैली सांभर की सफेद चमकती धरती और दूसरी तरफ उसी के बीच से तेजी से निकलती चमकीली नारंगी ट्रेन. ट्रेन जैसे ही झील के किनारे से होकर आगे बढ़ती है, पूरा दृश्य किसी पेंटिंग जैसा नजर आता है. सोशल मीडिया यूजर्स भी इस खूबसूरत नजारे को देखकर जमकर तारीफ कर रहे हैं और वीडियो को देखकर सैल्यूट तक कर रहे हैं.

झील के बीच से निकली रफ्तार, ड्रोन कैमरे ने दिखाया कमाल

वीडियो की सबसे खास बात इसका ड्रोन व्यू है. ऊपर से देखने पर नारंगी रंग की वंदे भारत ट्रेन सांभर लेक के विशाल सफेद मैदान के बीच एक लंबी लकीर की तरह दौड़ती दिखाई देती है. ट्रेन की रफ्तार और आसपास का शांत प्राकृतिक माहौल मिलकर इस दृश्य को और भी खूबसूरत बना देते हैं. कैमरा जैसे-जैसे ट्रेन के साथ आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे पूरा नजारा और ज्यादा मनमोहक होता जाता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gourav Dadhich | SAMBHAR LAKE 🇮🇳 (@_tryambkam)

नारंगी ट्रेन ने बदल दिया पूरा नजारा

वंदे भारत का नारंगी रंग इस वीडियो की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है. सफेद नमक वाली जमीन के बीच चमकती हुई नारंगी ट्रेन का कॉन्ट्रास्ट इतना जबरदस्त दिखाई देता है कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है. आमतौर पर सांभर लेक को लोग नमक और पक्षियों के लिए जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में यही जगह आधुनिक भारत की रफ्तार के साथ एक अलग ही रूप में नजर आ रही है. ट्रेन के गुजरने का यह दृश्य राजस्थान की खूबसूरती और देश की आधुनिक रेल यात्रा का शानदार मेल दिखा रहा है.

यह भी पढ़ें: गजब! मंत्री जी को माला पहनाते रहे नेता जी, गले से गायब हो गई सोने की चेन

सोशल मीडिया पर लोग बोले- ऐसा नजारा रोज नहीं मिलता

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इसकी खूबसूरती पर फिदा नजर आ रहे हैं. कई लोग वीडियो को बार-बार देखने की बात कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स ने इसे राजस्थान की शान बताया. किसी ने लिखा कि यह दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं है, वहीं कुछ लोगों ने वंदे भारत की रफ्तार और डिजाइन की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने ड्रोन से शूट किए गए इस एंगल को देखकर कहा कि भारत की खूबसूरती को ऐसे ही कैमरे में कैद किया जाना चाहिए.  वीडियो को sambharlake_tourism नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: हाईराइज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए डोगेश भाई, मुश्किल से हुआ रेस्क्यू

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Sambhar Lake TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
चुनाव प्रचार करते हुए जनता के बर्तन धोने लगा प्रत्याशी- वीडियो वायरल
चुनाव प्रचार करते हुए जनता के बर्तन धोने लगा प्रत्याशी- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
रानू मंडल का घर हुआ रिनोवेट, खुशी में लता मंगेशकर की आवाज में गुनगुनाया गाना
रानू मंडल का घर हुआ रिनोवेट, खुशी में लता मंगेशकर की आवाज में गुनगुनाया गाना
ट्रेंडिंग
बारिश के बाद प्लॉट में भर गया पानी, बंदरों ने बना लिया स्वीमिंग पूल
बारिश के बाद प्लॉट में भर गया पानी, बंदरों ने बना लिया स्वीमिंग पूल
ट्रेंडिंग
ये ट्रेन है या पोल डांसिंग का अड्डा, वीडियो देख चक्कर खा गए यूजर्स
ये ट्रेन है या पोल डांसिंग का अड्डा, वीडियो देख चक्कर खा गए यूजर्स
Advertisement

वीडियोज

Riteish Deshmukh और Genelia का Exclusive Interview, Raja Shivaji और 25 साल के सफर पर बात
Shah Rukh Khan ने Underworld के आगे झुकने से किया इनकार? Sanjay Gupta ने सुनाया 90s का किस्सा
Aamrapali Dubey का Bigg Boss 20 में Game Plan, Fights, Salman Khan और Competition पर खुलासा
Bigg Boss 20 Grand Premiere: 16 Contestants की Entry, Salman Khan के साथ शुरू हुआ नया Season
Bigg Boss 20: 17 Contestants की पूरी लिस्ट, Mahhi Vij, Isha Rikhi, Gullu समेत ये नाम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
इंडिया
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
इंडिया
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
एग्रीकल्चर
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरीका
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरीका
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget