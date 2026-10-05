ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'पत्नी को I Love You' वाले ओवैसी के बयान पर नितेश राणे बोले, 'पागल आदमी...'

'पत्नी को I Love You' वाले ओवैसी के बयान पर नितेश राणे बोले, 'पागल आदमी...'

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सुबह, दोपहर और रात को अपनी बीवी को 'आई लव यू' जरूर बोलना चाहिए. इस पर अब महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने एआईएमआईएम प्रमुख को घेरा है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 05 Oct 2026 05:54 PM (IST)
Preferred Sources

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था कि पति को अपनी पत्‍नी के सामने दिन में तीन बार प्‍यार का इजहार करना चाहिए. उन्होंने कहा था कि सुबह, दोपहर और रात को सोते समय अपनी बीवी को 'आई लव यू' जरूर बोलें. अब इस पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने ओवैसी को 'पागल' करार दिया है.

ओवैसी के बयान से जुड़े सवाल पर मंत्री नितेश राणे ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैंने इस बारे में कुछ सुना नहीं है. कहां हमें लेकर जा रहे हो, थोड़ा सोचिए न. ओवैसी भी पागल हैं और जो व्यक्ति ऐसे बयान देता है, वह भी पागल ही है."

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'SIR में नाम न काटने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि...', बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
महाराष्ट्र: 'SIR में नाम न काटने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि...', बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
महाराष्ट्र
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
महाराष्ट्र
मुंबई में आदिवासी छात्रों की हिरासत पर विवाद, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उठाए सवाल
मुंबई में आदिवासी छात्रों की हिरासत पर विवाद, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उठाए सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सूखे के संकट में खेत और खाली कुएं, पानी के लिए तरसे लोग, जद्दोजहद जारी
महाराष्ट्र: सूखे के संकट में खेत और खाली कुएं, पानी के लिए तरसे लोग, जद्दोजहद जारी

दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर क्या बोले राणे?

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के इस बयान पर कि RSS, VHP और सावरकर ने सनातन की मूल भावना को बदल दिया और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया. इस सवाल पर मंत्री नितेश राणे ने कहा, "ये लोग सिर्फ हिंदू समाज को ही सलाह क्यों देते हैं? वे कभी कुरान और इस्लाम के बारे में बोलकर दिखाएं.

RSS जैसे संगठन हिंदू राष्ट्र की सोच को मजबूत कर रहे- नितेश राणे

वाशिम में उन्होंने आगे कहा कि RSS जैसे संगठन हिंदू राष्ट्र की सोच को मजबूत करने और हिंदुओं को संगठित रखने के लिए दिन रात काम करते हैं. कांग्रेस नेता सिर्फ हिंदुओं के बारे में बात करते हैं, उनमें इस्लाम के बारे में बात करने की हिम्मत क्यों नहीं है? इसीलिए हम कांग्रेस को 'मुस्लिम लीग की B-टीम' कहते हैं."

उद्धव और राज ठाकरे की रैली पर क्या बोले नितेश राणे?

वहीं, सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और SIR प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर मुंबई में रविवार को शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और MNS प्रमुख राज ठाकरे ने संयुक्त रैली निकाली थी. इस रैली को लेकर बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे ने कहा कि हम डॉ बाबासाहेब आंबेडकर के संविधान वाले देश में रहते हैं, जहां कानून सबके लिए समान है. अगर किसी को आंदोलन करना है या मोर्चा निकालना है, तो उसके लिए कानून और नियम बने हुए हैं. अगर बिना अनुमति के मोर्चा निकाला जाएगा तो केस दर्ज होगा.

SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Nitesh Rane MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'SIR में नाम न काटने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि...', बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
महाराष्ट्र: 'SIR में नाम न काटने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि...', बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
महाराष्ट्र
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'
महाराष्ट्र
मुंबई में आदिवासी छात्रों की हिरासत पर विवाद, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उठाए सवाल
मुंबई में आदिवासी छात्रों की हिरासत पर विवाद, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उठाए सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सूखे के संकट में खेत और खाली कुएं, पानी के लिए तरसे लोग, जद्दोजहद जारी
महाराष्ट्र: सूखे के संकट में खेत और खाली कुएं, पानी के लिए तरसे लोग, जद्दोजहद जारी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फॉर्म-6 विवाद: राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर निशाना - 'साबित हो गया कि...'
फॉर्म-6 विवाद: राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर निशाना - 'साबित हो गया कि...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'SIR में नाम न काटने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि...', बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
महाराष्ट्र: 'SIR में नाम न काटने का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि...', बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
इंडिया
'पहले मैं...', मंच पर भिड़ गए CM विजय के विधायक और कांग्रेस सांसद
'पहले मैं...', मंच पर भिड़ गए CM विजय के विधायक और कांग्रेस सांसद
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
स्पोर्ट्स
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें
इंडिया
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
ऑटो
विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका
विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका
एग्रीकल्चर
खेत के बीच बत्तख क्यों छोड़ते हैं किसान, इससे धान की फसल को क्या फायदा?
खेत के बीच बत्तख क्यों छोड़ते हैं किसान, इससे धान की फसल को क्या फायदा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget