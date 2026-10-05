वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना

चंद्रिका दीक्षित ने ठेले पर वड़ा पाव बेचकर सुर्खियां बटोरी. उन्हें बहुत चर्चा मिली. सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियोज वायरल हुए. इसके बाद उन्होंने दुकान खोली और वो दुकान पर वड़ा पाव बेचने लगीं.

अब उनका एक वीडियो सामने आया है. इसमें वो ठेले पर वड़ा पाव बेचती नजर आ रही हैं. चंद्रिका दीक्षित को ठेले पर वड़ा पाव बेचते हुए देख फैंस कई सवाल कर रहे हैं.

मोमो क्यों बेच रही हैं चंद्रिका दीक्षित?

चंद्रिका दीक्षित का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में चंद्रिका मोमो के ठेले पर खड़ी नजर आ रही हैं. उनसे एक इंफ्लुएंसर पूछता है कि आप फिर से ठेले पर आ गई हैं? तो इस पर चंद्रिका कहती हैं- क्यों मैं कार्ट पर नहीं रह सकती क्या? फिर वो बताती हैं कि इस बार वो वड़ा पाव नहीं कुछ नया लेकर आई हूं. मैं आपके लिए स्पेशल मोमो लेकर आई हूं. एक बार फिर से चंद्रिका दीक्षित कुछ नया लेकर आई हैं. मैंने आप लोगों के लिए फिर से कार्ट लगाई है. वड़ा पाव मेरा चलता है, गलत मत जाना. वड़ा पाव दुकान पर अपनी जगह चल रहा है. अब सर्दियां आने वाली हैं तो आप लोगों के लिए गर्मागरम खुद बनाती हूं.

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पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहीं चंद्रिका दीक्षित

बता दें कि चंद्रिका दीक्षित को बिग बॉस ओटीटी 3 में भी देखा गया था. शो के होस्ट अनिल कपूर थे. पिछले कुछ दिनों से चंद्रिका अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में रहीं. उनके पति यश दीक्षित संग अनबन की खबरें आई थीं. दोनों ने एक-दूसरे पर कई संगीन आरोप लगाए थे. दोनों ने एक दूसरे पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कई आरोप लगाए थे. हालांकि, बाद में उन्होंने पैचअप कर लिया था. चंद्रिका सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके लगभग 7 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं.