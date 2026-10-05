ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसर मुझे भी साथ ले चलो, दोस्त हुए डिटेन तो शख्स ने दिल्ली पुलिस से लगाई गुहार

सर मुझे भी साथ ले चलो, दोस्त हुए डिटेन तो शख्स ने दिल्ली पुलिस से लगाई गुहार

एक नवयुवक दौड़ता हुआ पुलिस अफसरों के पास आया और खुद को हिरासत में लेने की गुहार लगाने लगा. शुरुआत में पुलिस अधिकारियों ने उसे देखा और साफ मना कर दिया कि आप यहां से जाइए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Oct 2026 04:22 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर से विरोध-प्रदर्शनों के बीच एक से बढ़कर एक अतरंगी ड्रामे सामने आ रहे हैं. जहां एक तरफ लोग पुलिस की हिरासत से बचने के लिए भागते-दौड़ते नजर आते हैं, वहीं एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने नेटिजन्स को हंसते-हंसते लोट-पोट कर दिया है. जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शनकारी खुद दिल्ली पुलिस के जवानों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि "सर, मुझे भी अपने साथ डिटेन करके ले चलो." पुलिस भी पहले तो यह फरमाइश सुनकर सन्न रह गई, लेकिन जब लड़के की जिद के आगे पुलिस पसीज गई, तो आगे जो ट्विस्ट आया उसे देखकर आप अपनी हंसी बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे.

"अंकल, मेरे 3 दोस्त बस में हैं, मैं बिछड़कर कहां जाऊंगा?"

वायरल हो रहे इस मजेदार वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को पकड़-पकड़कर बस में चढ़ा रहे थे. इसी बीच एक नवयुवक दौड़ता हुआ पुलिस अफसरों के पास आया और खुद को हिरासत में लेने की गुहार लगाने लगा. शुरुआत में पुलिस अधिकारियों ने उसे देखा और साफ मना कर दिया कि आप यहां से जाइए.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
AI के दौर में क्यों परेशान हैं भारत के युवा? फाउंडर ने बताई काम की बात
AI के दौर में क्यों परेशान हैं भारत के युवा? फाउंडर ने बताई काम की बात
ट्रेंडिंग
जेठ जी के सामने बहू ने किया जोरदार डांस, 'फिल्म तू कैसे देखेगी' पर लूटी महफिल
जेठ जी के सामने बहू ने किया जोरदार डांस, 'फिल्म तू कैसे देखेगी' पर लूटी महफिल
ट्रेंडिंग
Jantar-mantar: डिटेन करने आई बस की चाबी ले उड़े प्रदर्शनकारी, वीडियो वायरल
डिटेन करने आई बस की चाबी ले उड़े प्रदर्शनकारी, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: हरियाणवी गाने पर नाइजीरियाई लड़के के डांस ने मचाया गदर
हरियाणवी गाने पर नाइजीरियाई लड़के के डांस ने मचाया गदर
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anuj Bhagat (@anujbhagatt)

लेकिन वह बंदा हार मानने को तैयार नहीं था. उसने बड़ी मासूमियत से कहा "अंकल, हम कुल तीन लोग साथ में आए थे. मेरे दोनों दोस्तों को आपने डिटेन करके बस में ठूँस दिया है. अब मैं अकेला उनसे बिछड़कर कहां जाऊंगा? मुझे भी उनके साथ ही ले चलो." लड़के की यह 'दोस्ती वाली दलील' सुनकर पहले तो पुलिसवाले भी मुस्कुरा दिए. आखिरकार, पुलिस ने उसकी जिद के आगे घुटने टेक दिए और उसे पकड़कर दोस्तों वाली बस में बिठा दिया.

इंटरनेट का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स दोस्त निकले 'धोखेबाज'!

कहानी यहां खत्म नहीं हुई, असली सस्पेंस और 'मोये-मोये' पल तो बस में चढ़ने के तुरंत बाद आया. जैसे ही पुलिस ने इस 'जिगरी यार' को दया खाकर बस के अगले दरवाजे से अंदर बिठाया, बस के पिछले दरवाजे का नजारा कुछ और ही था. उसके जिन दो दोस्तों के चक्कर में वह पुलिस से मिन्नतें कर रहा था, वे दोनों दोस्त मौका पाकर बस के पिछले दरवाजे से चुपके से कूदकर हवा हो गए!

बेचारा लड़का अपने दोस्तों से मिलने की खुशी में बस में चढ़ा ही था कि उसने देखा दोनों दोस्त तो उसे अकेला बस में फंसाकर रफूचक्कर हो चुके हैं. दोस्ती का यह 'कट गया' वाला मोमेंट देखकर वहां मौजूद भीड़ और वीडियो देखने वाले लोग हंसी के मारे दोहरे हो गए.

यूजर्स ने कए मजेदार कमेंट्स

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर आते ही वायरल की श्रेणी में आ गया है. लोग लड़के की वफादारी और उसके दोस्तों की 'गद्दारी' पर जमकर चटकारे ले रहे हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स लिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा..."भाई की दोस्ती को सैल्यूट है, लेकिन दोस्तों ने जो 'कटप्पा' वाला बैकस्टैब किया है, वो जिंदगी भर याद रहेगा." दूसरे यूजर ने कमेंट किया.. "जब आपका दोस्त कहे कि 'हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे', तो समझ जाओ कि वो तुम्हें फंसाकर भागने वाला है." एक और यूजर ने चुटकी ली.. "पुलिस सोच रही होगी कि हमने तो इसे दोस्त से मिलाने के लिए डिटेन किया था, पर यहां तो भारी मोये-मोये हो गया."

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
AI के दौर में क्यों परेशान हैं भारत के युवा? फाउंडर ने बताई काम की बात
AI के दौर में क्यों परेशान हैं भारत के युवा? फाउंडर ने बताई काम की बात
ट्रेंडिंग
जेठ जी के सामने बहू ने किया जोरदार डांस, 'फिल्म तू कैसे देखेगी' पर लूटी महफिल
जेठ जी के सामने बहू ने किया जोरदार डांस, 'फिल्म तू कैसे देखेगी' पर लूटी महफिल
ट्रेंडिंग
Jantar-mantar: डिटेन करने आई बस की चाबी ले उड़े प्रदर्शनकारी, वीडियो वायरल
डिटेन करने आई बस की चाबी ले उड़े प्रदर्शनकारी, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: हरियाणवी गाने पर नाइजीरियाई लड़के के डांस ने मचाया गदर
हरियाणवी गाने पर नाइजीरियाई लड़के के डांस ने मचाया गदर
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय
विश्व
मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
क्रिकेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
इंडिया
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
इंडिया
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget