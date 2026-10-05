ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेत के बीच बत्तख क्यों छोड़ते हैं किसान, इससे धान की फसल को क्या फायदा?

खेत के बीच बत्तख क्यों छोड़ते हैं किसान, इससे धान की फसल को क्या फायदा?

धान के खेतों में बत्तख पालन से किसानों को दोगुना फायदा होता है, बत्तखें फसलों के हानिकारक कीटों और खरपतवार को खा जाती हैं, जिससे जैविक खाद मिलती है और बंपर पैदावार होती है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 05 Oct 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

भारत समेत दुनिया भर के कई हिस्सों में किसान अब खेती के पारंपरिक तरीकों में बड़े बदलाव कर रहे हैं. इसी कड़ी में धान की खेती के साथ बत्तख पालन यानी इंटीग्रेटेड राइस-डक फार्मिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है. अक्सर आपने देखा या सुना होगा कि किसान पानी से लबालब भरे धान के खेतों के बीच में बत्तखों के झुंड को छोड़ देते हैं. पहली नजर में यह केवल पशुपालन जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बेहतरीन कृषि तकनीक छिपी है. धान के खेतों में बत्तखों को छोड़ने से न केवल फसल सुरक्षित रहती है, बल्कि धान की पैदावार में भी भारी बढ़ोतरी देखी जाती है.

मुफ्त में हो जाती है खेतों की निराई और गुड़ाई

धान की फसल में सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की होती है, जिसे साफ करने में किसानों का काफी समय और पैसा खर्च होता है. जब खेत में बत्तखें छोड़ी जाती हैं, तो वे तैरते हुए खेत में उगने वाले अनचाहे खरपतवार और उनके छोटे पत्तों को खा जाती हैं. बत्तखों की खास बात यह होती है कि वे धान की मुख्य पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं. इसके अलावा, बत्तखें जब पानी में लगातार तैरती और चलती हैं, तो उनके पैरों और चोंच की हलचल से मिट्टी लगातार खुरचती रहती है. इससे खेतों की प्राकृतिक रूप से निराई-गुड़ाई हो जाती है और जमीन की हवा सोखने की क्षमता बढ़ जाती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
बालकनी में सब्जियां उगाने वालों की 5 सबसे बड़ी गलतियां
बालकनी में सब्जियां उगाने वालों की 5 सबसे बड़ी गलतियां
एग्रीकल्चर
300 से ज्यादा अंडे हर साल, बत्तख की इस नस्ल से होगी तगड़ी कमाई
300 से ज्यादा अंडे हर साल, बत्तख की इस नस्ल से होगी तगड़ी कमाई
एग्रीकल्चर
खेत में उगाइए गेंदा-गुलाब, सरकार उठाएगी पूरा खर्च.. मिलेगा 100% अनुदान
खेत में उगाइए गेंदा-गुलाब, सरकार उठाएगी पूरा खर्च.. मिलेगा 100% अनुदान
एग्रीकल्चर
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति

फसल को कीड़ों से बचाती हैं बत्तखें

धान के पौधों में तना छेदक, हॉपर और विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीड़ों का हमला आम बात है. बत्तखें इन कीड़ों, उनके लार्वा और पानी में पनपने वाले घोंघों को ढूंढ-ढूंढकर अपना भोजन बना लेती हैं. इससे फसल पर लगने वाले रोगों का खतरा बहुत कम हो जाता है. इस प्राकृतिक कीट नियंत्रण के कारण किसानों को अपने खेतों में महंगे और हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे पर्यावरण और फसल दोनों सुरक्षित रहते हैं.

यह भी पढ़ें: फल-सब्जी की खेती पर 1.40 लाख रुपये तक सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

मिलती है बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद

खेत के पानी में तैरते समय बत्तखें जो बीट करती हैं, वह धान के पौधों के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर एक उच्च गुणवत्ता वाली प्राकृतिक खाद का काम करता है. इस जैविक खाद के मिलने से पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और धान के पौधे अधिक घने और शाखाओं वाले बनते हैं. इसके परिणामस्वरूप किसानों को बाजार से महंगी यूरिया या डीएपी जैसी रासायनिक खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और लागत में भारी कमी आती है.

किसानों को डबल मुनाफा और एक्स्ट्रा कमाई

इस तकनीक को अपनाने से किसानों को दोतरफा आर्थिक लाभ होता है. पहला यह कि कीटनाशक, खाद और मजदूरी का खर्च बचने से ऑर्गेनिक धान पैदा होता है, जिसकी बाजार में ऊंची कीमत मिलती है. दूसरा फायदा यह है कि बत्तखों को खेत में ही प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर प्राकृतिक भोजन मिल जाता है, जिससे बाहर से उनके दाने का खर्च शून्य हो जाता है. धान की फसल पकने तक बत्तखें भी बड़ी हो जाती हैं, जिससे उनके अंडे और मांस को बाजार में बेचकर किसान हर महीने अलग से मोटी कमाई कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: हर महीने 3,000 रुपये पेंशन, किसानों के लिए बड़ी योजना.. ऐसे मिलेगा फायदा

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Rice Duck Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
बालकनी में सब्जियां उगाने वालों की 5 सबसे बड़ी गलतियां
बालकनी में सब्जियां उगाने वालों की 5 सबसे बड़ी गलतियां
एग्रीकल्चर
300 से ज्यादा अंडे हर साल, बत्तख की इस नस्ल से होगी तगड़ी कमाई
300 से ज्यादा अंडे हर साल, बत्तख की इस नस्ल से होगी तगड़ी कमाई
एग्रीकल्चर
खेत में उगाइए गेंदा-गुलाब, सरकार उठाएगी पूरा खर्च.. मिलेगा 100% अनुदान
खेत में उगाइए गेंदा-गुलाब, सरकार उठाएगी पूरा खर्च.. मिलेगा 100% अनुदान
एग्रीकल्चर
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
बिल्ली पालन से होगी तगड़ी कमाई, यह एक बिजनेस बना देगा लखपति
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'
CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
इंडिया
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
अभिजीत दीपके का चैलेंज, 'हम सामना करने के लिए तैयार, अगर सरकार को...'
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट हुए थे तैयार, स्क्रीनराइटर आमिल कियान ने खोला राज
'दृश्यम 3' के क्लाइमेक्स के लिए 100 से ज्यादा ड्राफ्ट, स्क्रीनराइटर ने खोला राज
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए भारत की आधी टीम कंफर्म! आकाश चोपड़ा ने लिए 6 नाम
विश्व
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
'फिर होगा अटैक', अलकायदा की वॉर्निंग! फ्लाई दुबई के ओमानी पायलट की तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बाढ़, बारिश के बाद उफान पर गोमती; 10 हजार से ज्यादा परिवार फंसे
लखनऊ में बाढ़, बारिश के बाद उफान पर गोमती; 10 हजार से ज्यादा परिवार फंसे
ऑटो
नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें
नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget