'पहले मैं...', मंच पर भिड़ गए CM विजय के विधायक और कांग्रेस सांसद

तमिलनाडु में एक कार्यक्रम में टीवीके विधायक और कांग्रेस सांसद आपस में भिड़ गए. विवाद की वजह पहले दीप जलाने को लेकर बताई जा रही है. घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों के बीच पब्लिक प्लेस पर तीखी बहस हुई. इस दौरान मंत्री एस रमेश भी मंच पर मौजूद थे.

मामला सोमवार (10 अक्तूबर) का है. त्रिची में आईसीडीएस की ओर से एक शिशु स्नान प्रोग्राम का आयोजन किया गया था. मंत्री एस रमेश ने सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया, उसके बाद जिला कलेक्टर प्रतीक दयाल और तिरुवेरुम्बुर के मुसिरी विधायक विग्नेश ने दीप प्रज्वलित किया.

इसके बाद जब अगले व्यक्ति के दीप जलाने की बारी आई तो तिरुवेरुम्बुर विधायक विजी और कांग्रेस सांसद क्रिस्टोफर तिलक के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि पहले दीप कौन प्रज्वलित करेगा. प्रोटोकॉल का पालन न होने से नाराज टीवीके विधायक ने कांग्रेस सांसद के हाथ से दीपक छीन लिया.

मंच पर बनी तनावपूर्ण स्थिति

दोनों नेताओं के बीच कार्यक्रम के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि TVK के विधायक नवलपट्टू विजी ने कांग्रेस सांसद क्रिस्टोफर तिलक के हाथ से मोमबत्ती नीचे गिरा दी. ऐसे में मंच पर कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली.

मंत्री एस रमेश ने किया बीच-बचाव

घटना के दौरान मंच पर मौजूद मंत्री मंत्री एस. रमेश भी मौजूद थे, जिन्होंने दोनों नेताओं के बीच हुए विवाद में बीच-बचाव कर शांत कराया. जिसके बाद टीवीके विधायक ने दीपक जलाया. पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री रमेश ने इस घटना को दोनों नेताओं के बीच कोई मनमुटाव से इनकार किया.

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डीएमके ने साधा निशाना

उधर, डीएमके ने इस घटना की आलोचना की है. डीएमके राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, '“क्या अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद को यही सम्मान और गरिमा दी जाती है? विधायक को किसने यह अधिकार दिया कि वह एक ईसाई को सरकारी कार्यक्रम में दीपक जलाने से रोकें?'

यह घटना ऐसे में सामने आई है, जब मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली पार्टी तमिझगा वेत्री कड़गम (TVK) ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर चुकी है.

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