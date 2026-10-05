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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजेठ जी के सामने बहू ने किया जोरदार डांस, 'फिल्म तू कैसे देखेगी' पर लूटी महफिल

जेठ जी के सामने बहू ने किया जोरदार डांस, 'फिल्म तू कैसे देखेगी' पर लूटी महफिल

वायरल हो रही इस खूबसूरत क्लिप में देखा जा सकता है कि एलिगेंट सिल्वर-ग्रे साड़ी और हाथों में लाल चूड़ा पहने महिला ने पूरे देसी अंदाज में सिर पर पल्लू रखकर डांस करना शुरू किया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Oct 2026 12:53 PM (IST)
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शादियों और पारिवारिक फंक्शन में जेठ-बहू के रिश्ते का सम्मान तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन जब बात जश्न और डांस फ्लोर की आती है, तो यह बॉन्डिंग और भी ज्यादा खास हो जाती है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही बेहद खूबसूरत और एनर्जेटिक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नई-नवेली दुल्हन ने अपने जेठ जी के सामने ऐसा ताबड़तोड़ डांस किया कि पूरी महफिल झूमने पर मजबूर हो गई. प्रसिद्ध हरियाणवी गाने 'तू कैसे देखेगी फिल्म' पर बहू के लटके-झटके और जेठ जी के मैचिंग स्टेप्स ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है.

सिल्वर-ग्रे साड़ी में पल्लू संभालकर काटा बवाल, जेठ जी ने भी दिया पूरा साथ

वायरल हो रही इस खूबसूरत क्लिप में देखा जा सकता है कि एलिगेंट सिल्वर-ग्रे साड़ी और हाथों में लाल चूड़ा पहने महिला ने पूरे देसी अंदाज में सिर पर पल्लू रखकर डांस करना शुरू किया. जैसे ही हरियाणवी बीट्स तेज हुईं, उन्होंने चेहरे पर खिली मुस्कान के साथ एक से बढ़कर एक कातिलाना एक्सप्रेशंस दिए. माहौल तब और भी ज्यादा मजेदार हो गया जब ब्लैक फॉर्मल आउटफिट और चश्मे में नजर आ रहे उनके जेठ जी ने भी शर्माने के बजाय सीधे डांस फ्लोर पर एंट्री मार दी.

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जेठ जी ने भी अपनी बहू के ताल से ताल मिलाते हुए जमकर ठुमके लगाए और पूरे स्वैग के साथ परफॉर्मेंस को एन्जॉय किया. दोनों की इस कमाल की ट्यूनिंग और एनर्जी ने वहां मौजूद सभी रिश्तेदारों को तालियां और सीटी बजाने पर मजबूर कर दिया.

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फैमिली बॉन्डिंग ने जीता दिल, लोग बोले 'घर का माहौल ऐसा ही होना चाहिए'

आमतौर पर पारंपरिक परिवारों में जेठ और बहू के बीच एक दूरी मानी जाती है, लेकिन इस वीडियो ने उस सोच को एकदम बदल दिया है. जेठ-बहू की इस बेफिक्र और दोस्ताना केमिस्ट्री को सोशल मीडिया यूजर्स दिल खोलकर प्यार दे रहे हैं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही यह वीडियो लूप पर देखा जा रहा है और कमेंट सेक्शन में तारीफों का तांता लग गया है.

एक यूजर ने लिखा.."बहू का ग्रेस और जेठ जी का सपोर्ट... भाई साहब, आज के समय में हर घर में ऐसा ही खुशमिजाज माहौल होना चाहिए." दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."सिल्वर साड़ी में भाभी जी के एक्सप्रेशंस बहुत ही शानदार हैं, और जेठ जी ने भी डांस में कोई कसर नहीं छोड़ी." एक और फैन ने लिखा: "हरियाणवी गानों की बात ही अलग होती है, पूरे परिवार ने मिलकर महफिल लूट ली."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 12:53 PM (IST)
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