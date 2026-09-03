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तस्वीर में छिपा है 7 अंकों का नंबर, क्या आपकी नजर पकड़ पाएगी?

ऑप्टिकल इल्यूजन की खासियत ही यही होती है कि तस्वीर में मौजूद चीज हमारी आंखों को तुरंत दिखाई नहीं देती. हमारा दिमाग तस्वीर में मौजूद पैटर्न, रंग और आकृतियों को अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Sep 2026 08:38 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने इंटरनेट यूजर्स के सामने एक दिलचस्प चुनौती खड़ी कर दी है. तस्वीर को देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ एक पैटर्न या डिजाइन बना हुआ है, लेकिन इसी तस्वीर के अंदर 7 अंकों का एक नंबर छिपा हुआ है.

वायरल वीडियो में एक महिला इसी तस्वीर को दिखाते हुए लोगों से पूछती नजर आ रही है कि आखिर इसमें छिपा नंबर क्या है. तस्वीर देखने वाले कई लोग कुछ सेकंड में जवाब देने का दावा कर रहे हैं, जबकि कुछ को नंबर पहचानने के लिए काफी देर तक स्क्रीन पर नजरें टिकानी पड़ रही हैं.

आंखों का टेस्ट है ये ऑप्टिकल इल्यूजन

ऑप्टिकल इल्यूजन की खासियत ही यही होती है कि तस्वीर में मौजूद चीज हमारी आंखों को तुरंत दिखाई नहीं देती. हमारा दिमाग तस्वीर में मौजूद पैटर्न, रंग और आकृतियों को अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है. इसी वजह से एक ही तस्वीर को देखने के बावजूद अलग-अलग लोगों को अलग अनुभव हो सकता है.

 
 
 
 
 
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इस वायरल चैलेंज में भी तस्वीर को कुछ सेकंड तक ध्यान से देखने की जरूरत है. अगर पहली नजर में आपको कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो तुरंत हार मत मानिए. तस्वीर को थोड़ा दूर करके देखने की कोशिश करें या स्क्रीन से नजर हटाकर दोबारा तस्वीर पर फोकस करें. हो सकता है कि छिपे हुए अंक अचानक आपको दिखाई देने लगें.

क्या आप बिना जवाब देखे नंबर खोज सकते हैं?

अब असली चुनौती आपके लिए है. नीचे दिए गए सवाल का जवाब देने से पहले तस्वीर को ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि बिना किसी की मदद के छिपा हुआ नंबर पहचान लें. क्या आपको तस्वीर में 7 अंकों का नंबर दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो क्या आप उसे पूरा-पूरा पढ़ सकते हैं? ध्यान रहे, जवाब जानने के लिए तुरंत नीचे मत जाइए. पहले खुद अपनी नजरों और दिमाग का टेस्ट लीजिए. हो सकता है कि जो नंबर आपको पहली बार दिखाई दे रहा है, वही सही जवाब हो.

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चलिए अब जवाब जान लीजिए...

अगर आपने तस्वीर को ध्यान से देखा और नंबर पहचान लिया है तो शानदार. लेकिन अगर अभी भी कन्फ्यूजन है, तो अब समय है सही जवाब रिवील करने का. इस ऑप्टिकल इल्यूजन में छिपा नंबर है  3252839. तो बताइए, आपने इसे कितनी देर में पहचान लिया? कमेंट में अपना टाइम जरूर बताइए और इस चैलेंज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके देखिए कि उनकी नजर कितनी तेज है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 08:38 AM (IST)
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