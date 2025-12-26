हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
1515 के समंदर में 1513 नहीं खोज पाएंगे आप! धुरंधर छोड़ भागे मैदान, क्या आपको दिखा?

1515 के समंदर में 1513 नहीं खोज पाएंगे आप! धुरंधर छोड़ भागे मैदान, क्या आपको दिखा?

ये दिमाग को चकरा देने वाले खेल न केवल आपकी एकाग्रता को बढ़ाते हैं बल्कि आपके दिमाग और आंखों को भी तेज करते हैं. ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है जो आपको चुनौती देती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 26 Dec 2025 08:03 AM (IST)
क्या आप अपने फोन पर लगातार आने वाले नॉटिफिकेशन से काम पर फोकस नहीं कर पाते? विशेषज्ञ कहते हैं कि ऑप्टिकल इल्युजन ऐसी समस्याओं के लिए सबसे बेहतरीन इलाज है. ये ऐसा खेल होता है जो आपके दिमाग के सोचने और आंखों के देखने की क्षमता को लगातार बूस्ट करता है. ये दिमाग को चकरा देने वाले खेल न केवल आपकी एकाग्रता को बढ़ाते हैं बल्कि आपके दिमाग और आंखों को भी तेज करते हैं. ऐसी ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है जो आपको चुनौती देती है.

1515 के समंदर में छिपा है 1513

दरअसल, वायरल हो रही तस्वीर में आपको 1515 के समंदर में 1513 को खोजने की चुनौती दी गई है. इस तस्वीर में कई सारे 1515 हैं और इन्हीं में छिपा है कहीं 1513. अगर आप भी ऐसे मजेदार खेलों को सुलझाने में माहिर हैं तो आ जाइए मैदान में और दिखा दीजिए आप कितने बड़े धुरंधर हैं. इस पहेली को सुलझाने के लिए आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है जो आपके सब्र को परखने के लिए काफी है.

सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर

X पर करिश्माटिक चियोमा नाम से जानी जाने वाली एक यूजर ने एक चुनौती शेयर की, जिसमें लोगों से एक तस्वीर में छिपी संख्या की पहचान करने के लिए कहा गया था. तस्वीर को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें 15 पंक्तियां और 12 स्तंभ हैं, जिनमें भूरे रंग की पृष्ठभूमि पर 1515 संख्या अंकित है. लेकिन 1513 कहीं न कहीं इसमें छिपा हुआ है.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल

यहां है सवाल का जवाब

जिन लोगों ने 10 सेकंड के भीतर 1515 में से '1513' को ढूंढ लिया, उनकी दृष्टि और एकाग्रता निश्चित रूप से बहुत अच्छी है. लेकिन अगर आप अभी तक इसे नहीं ढूंढ पाए हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं; हम आपकी जिज्ञासा यहीं समाप्त करते हैं. छिपी हुई संख्या '1513' को चतुराई से ऊपर से सातवीं पंक्ति में, सातवीं लाइन में रखा गया है. यह आसपास की संख्या 1515 के साथ सहजता से घुलमिल जाती है.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

Published at : 26 Dec 2025 08:03 AM (IST)
