कृष का सुनागा गाना? ये सवाल तो आपने अब तक सोशल मीडिया पर खूब सुना होगा. झारखंड का वायरल बॉय धूम जिसने कृष मूवी के गाने को एक अलग ही स्वाद दिया और ले बेटा ले बेटा करके पूरे देश को इस पर रील बनाने पर मजबूर भी कर दिया. इसी रंग में अब भारतीय जवान भी रंगते दिखाई दे रहे हैं. जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देश के जवान ले बेटा प्यार ना किया तो क्या किया गाने पर कदमताल मिलाते साफ दिखाई दे रहे हैं.

सेना के जवानों ने कृष के गाने पर मिलाई कदम ताल

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि देश के जवानों का एक ग्रुप हाथ में राइफल लिए और ड्रेस पहने वायरल बॉय धूम के मीम सॉन्ग प्यार ना किया तो क्या किया पर कदम ताल करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो देखने पर साफ हो जाता है कि भारतीय जवान भी इस मसाले से खुद को अछूता नहीं रख पाए और कदम से कदम मिलाकर डांस करने लगे. वीडियो में जवान अपने मुंह से एक सुर में गाना गा रहे हैं और उसी गाने की धुन पर अपने कदमों को जमीन पर पटककर ताल भी बैठा रहे हैं. वीडियो देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ ही जाएगी.

गणतंत्र दिवस की परेड के लिए होने वाले अभ्यास का बताया जा रहा वीडियो

दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड के अभ्यास के दौरान का है, जहां जवानों को अपने कदमों से ताल बैठानी होती है और परेड में हिस्सा लेना होता है. इसी बीच माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए जवानों ने वायरल बॉय धूम के मीम सॉन्ग पर ये कारनाम किया जो कि अब वायरल हो चुका है. वीडियो को लेकर अब यूजर्स मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.

यूजर्स ने भी लिए बराबर मजे

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो कृष का गाना सुनागा वाले लड़के का वायरल सॉन्ग है. एक और यूजर ने लिखा...सेना के जवान भी इस गाने के दीवाने हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...माहौल हल्का फुल्का करने के लिए ये भी जरूरी है.

