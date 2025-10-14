हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मेट्रो में खड़े होकर पढ़ाई कर रही लड़की को बुजुर्ग ने दी अपनी सीट, वीडियो ने बटौरी सुर्खियां

Viral Video: चीन में मेट्रो का एक वीडियो वायरल हो रहा है. मेट्रो में खड़े होकर एक लड़की पढ़ाई कर रही थी, सीट पर बैठे एक बुजुर्ग शख्स की नजर लड़की पर गई तो उन्होंने लड़की को अपनी सीट ऑफर कर दी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 10:06 AM (IST)
China Viral Video: सोशल मीडिया पर आपने मेट्रो, ट्रेन और बस में सीट के लिए झगड़ा करते लोगों के वीडियोज तो काफी देखें होंगे, लेकिन चीन की मेट्रो से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो इंटरनेट पर सुर्खियां बटौर रहा है. मेट्रो में सीट पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने वो किया, जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. बुजुर्ग ने मेट्रो में खड़ी एक लड़की को अपनी सीट दे दीं, क्यों दी इसे जानकर तो आप भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे.

बुजुर्ग ने पढ़ाई कर रही युवती को अपनी सीट दी

वीडियो में एक मेट्रो कोच दिखाई दे रहा है. वहीं साइड में खड़ी एक युवती, जो सफेद और लाल रंग के ट्रैकसूट में नजर आ रही है. उसके हाथ में किताब है और वह पढ़ाई कर रही है. बुजुर्ग व्यक्ति की जैसे ही युवती पर नजर पड़ती है वो तुरंत अपनी सीट छोड़कर युवती के पास जाते हैं और उसे अपनी सीट पर बैठकर पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन युवती मना करती है. उसके बाद भी बुजुर्ग व्यक्ति युवती की बात नहीं मानते हैं और उसे जबरदस्ती अपनी सीट पर बैठा देते हैं.

लोग बुजुर्ग की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे

मेट्रो में काफी लोग मौजूद थे, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति ने युवती के लिए अपनी सीट छोड़ दी, क्योंकि वो पढ़ रही थी. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने बुजुर्ग की तारीफ कर-करके कमेंट्स सेक्शन भर दिए है.

लोगों ने कहा कि जहां लोग एक-दूसरे से सीट के लिए लड़ाई करते हैं, वहीं बुजुर्ग ने अपनी सीट युवती को कितने आराम से दे दीं. बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी सीट देकर ऐसा उदाहरण पेश किया, जो आज के समय में कम ही देखने को मिलता है. सोशल मीडिया पर लोग बुजुर्ग की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं.

Published at : 14 Oct 2025 10:05 AM (IST)
