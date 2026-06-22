प्लास्टिक के ड्रम में फंसा गाय का सिर, जांबाज लड़कों ने बचाई जान, वीडियो देख सलाम कर रहे लोग

सोशल मीडिया पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो इंसानियत पर हमारा भरोसा और मजबूत कर देते हैं. उत्तर गुजरात की एक व्यस्त सड़क से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक लावारिस गाय प्लास्टिक के एक बड़े ड्रम में अपना सिर फंसाकर मौत के मुंह में पहुंच चुकी थी. डिब्बे के अंदर सिर पूरी तरह लॉक हो जाने के कारण गाय न तो कुछ देख पा रही थी और न ही ठीक से सांस ले पा रही थी. डर और छटपटाहट के मारे वो सड़क पर इधर-उधर भाग रही थी, जिससे न सिर्फ उसकी जान को खतरा था बल्कि सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए भी भारी मुसीबत खड़ी हो गई थी. लेकिन तभी वहां कुछ ऐसे जांबाज लोग पहुंचे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस बेजुबान को नया जीवन दे दिया.

चीख-पुकार के बीच जब लोगों ने संभाला मोर्चा

यह पूरी घटना उत्तर गुजरात के एक बेहद व्यस्त इलाके की है. चश्मदीदों के मुताबिक, गाय काफी देर से उस प्लास्टिक के कंटेनर को सिर पर फंसे हुए लेकर घूम रही थी और बुरी तरह घबरा चुकी थी. वो डर के मारे आक्रामक भी हो रही थी, जिससे कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था. अगर गाय इसी तरह भागती रहती, तो किसी भी वक्त कोई बड़ा सड़क हादसा हो सकता था. ऐसे नाजुक मोड़ पर सड़क पर चल रहे कुछ राहगीर और स्थानीय लोग आगे आए. उन्होंने पहले गाय को घेरकर उसे शांत करने की कोशिश की और बेहद सावधानी से उसके करीब पहुंचे.

People quickly rescue a cow with a plastic container stuck on its head in a busy street. ❤️ pic.twitter.com/08dbzUpQQm — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 20, 2026

तालमेल और बहादुरी से कुछ ही मिनटों में टला बड़ा हादसा

रेस्क्यू करने वाले इन लोगों के लिए चुनौती बड़ी थी, क्योंकि घबराई हुई गाय किसी पर भी हमला कर सकती थी. लेकिन इन जांबाज युवाओं ने गजब का तालमेल दिखाया. एक ग्रुप ने गाय को एक जगह स्थिर रखा, जबकि दूसरे लोगों ने मिलकर उस मजबूत प्लास्टिक के ड्रम को पकड़ा. कुछ मिनटों की कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के बाद, उन्होंने बिना किसी चोट के उस डिब्बे को गाय के सिर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जैसे ही गाय आजाद हुई, उसने राहत की सांस ली और वहां मौजूद पूरी भीड़ ने तालियां बजाकर इन हीरोज का स्वागत किया. इस त्वरित कार्रवाई से सड़क पर होने वाला एक बड़ा हादसा टल गया.

यह भी पढ़ें: Fridge Cleaning Accident: चालू फ्रिज की सफाई करना बना जानलेवा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा; देखें वीडियो

'असली लेजेंड्स तो यही हैं' सोशल मीडिया पर तारीफों का तूफान

इस रेस्क्यू का वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया है और लोग इन मददगारों को 'असली हीरो' बता रहे हैं . वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "इन असली लेजेंड्स को मेरा सलाम! इतने भारी ट्रैफिक के बीच इन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, यही भारत की असली खूबसूरती है ." दूसरे यूजर ने लिखा, "इन्होंने वाकई बहुत बड़ा काम किया है, वरना घबराहट में वो गाय किसी गाड़ी के आगे आ जाती और बड़ी दुर्घटना हो जाती ." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "किसी की जान बचाने के लिए सिर्फ एक मिनट की इंसानियत काफी होती है, इन लड़कों पर गर्व है, भगवान इन्हें हमेशा खुश रखे ."

यह भी पढ़ें: Viral Video: कूलर के अंदर बैठा था नागराज, ढक्कन खोला तो उड़े होश; वीडियो देख कांप जाएगा कलेजा