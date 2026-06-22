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प्लास्टिक के ड्रम में फंसा गाय का सिर, जांबाज लड़कों ने बचाई जान, वीडियो देख सलाम कर रहे लोग

Viral video: डर और छटपटाहट के मारे वो सड़क पर इधर-उधर भाग रही थी, जिससे न सिर्फ उसकी जान को खतरा था बल्कि सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए भी भारी मुसीबत खड़ी हो गई थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Jun 2026 10:09 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो इंसानियत पर हमारा भरोसा और मजबूत कर देते हैं. उत्तर गुजरात की एक व्यस्त सड़क से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक लावारिस गाय प्लास्टिक के एक बड़े ड्रम में अपना सिर फंसाकर मौत के मुंह में पहुंच चुकी थी. डिब्बे के अंदर सिर पूरी तरह लॉक हो जाने के कारण गाय न तो कुछ देख पा रही थी और न ही ठीक से सांस ले पा रही थी. डर और छटपटाहट के मारे वो सड़क पर इधर-उधर भाग रही थी, जिससे न सिर्फ उसकी जान को खतरा था बल्कि सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए भी भारी मुसीबत खड़ी हो गई थी. लेकिन तभी वहां कुछ ऐसे जांबाज लोग पहुंचे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस बेजुबान को नया जीवन दे दिया.

चीख-पुकार के बीच जब लोगों ने संभाला मोर्चा

यह पूरी घटना उत्तर गुजरात के एक बेहद व्यस्त इलाके की है. चश्मदीदों के मुताबिक, गाय काफी देर से उस प्लास्टिक के कंटेनर को सिर पर फंसे हुए लेकर घूम रही थी और बुरी तरह घबरा चुकी थी. वो डर के मारे आक्रामक भी हो रही थी, जिससे कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था. अगर गाय इसी तरह भागती रहती, तो किसी भी वक्त कोई बड़ा सड़क हादसा हो सकता था. ऐसे नाजुक मोड़ पर सड़क पर चल रहे कुछ राहगीर और स्थानीय लोग आगे आए. उन्होंने पहले गाय को घेरकर उसे शांत करने की कोशिश की और बेहद सावधानी से उसके करीब पहुंचे.

तालमेल और बहादुरी से कुछ ही मिनटों में टला बड़ा हादसा

रेस्क्यू करने वाले इन लोगों के लिए चुनौती बड़ी थी, क्योंकि घबराई हुई गाय किसी पर भी हमला कर सकती थी. लेकिन इन जांबाज युवाओं ने गजब का तालमेल दिखाया. एक ग्रुप ने गाय को एक जगह स्थिर रखा, जबकि दूसरे लोगों ने मिलकर उस मजबूत प्लास्टिक के ड्रम को पकड़ा. कुछ मिनटों की कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के बाद, उन्होंने बिना किसी चोट के उस डिब्बे को गाय के सिर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जैसे ही गाय आजाद हुई, उसने राहत की सांस ली और वहां मौजूद पूरी भीड़ ने तालियां बजाकर इन हीरोज का स्वागत किया. इस त्वरित कार्रवाई से सड़क पर होने वाला एक बड़ा हादसा टल गया.

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'असली लेजेंड्स तो यही हैं' सोशल मीडिया पर तारीफों का तूफान

इस रेस्क्यू का वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल हो गया है और लोग इन मददगारों को 'असली हीरो' बता रहे हैं . वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "इन असली लेजेंड्स को मेरा सलाम! इतने भारी ट्रैफिक के बीच इन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, यही भारत की असली खूबसूरती है ." दूसरे यूजर ने लिखा, "इन्होंने वाकई बहुत बड़ा काम किया है, वरना घबराहट में वो गाय किसी गाड़ी के आगे आ जाती और बड़ी दुर्घटना हो जाती ." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "किसी की जान बचाने के लिए सिर्फ एक मिनट की इंसानियत काफी होती है, इन लड़कों पर गर्व है, भगवान इन्हें हमेशा खुश रखे ."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 10:09 AM (IST)
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