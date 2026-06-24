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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगSocial Media Viral Story: 76 की उम्र में भी नहीं रुकीं, हर हफ्ते सैकड़ों बंदरों को खिलाती हैं भोजन, देखें वीडियो 

Social Media Viral Story: 76 की उम्र में भी नहीं रुकीं, हर हफ्ते सैकड़ों बंदरों को खिलाती हैं भोजन, देखें वीडियो 

Social Media Viral Story: तमिलनाडु की 76 वर्षीय मालती पिछले 10 सालों से हर सप्ताह सैकड़ों बंदरों को खाना खिला रही हैं. उनकी सेवा भावना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 24 Jun 2026 04:25 AM (IST)
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Social Media Viral Story: सोशल मीडिया पर हर रोज तरह-तरह की वीडियो पोस्ट होती हैं और जिस पोस्ट को देखकर आदमी का दिल खुश हो जाए, या तो उसको हंसी आ जाए, या फिर वह भावुक हो जाए, वह उस पोस्ट को लाइक और शेयर दोनों कर देता है. इन दिनों ऐसा ही कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर आदमी तरह-तरह की भावनाओं को महसूस कर रहा है. अधिकतर हर कोई जानता है कि आज के दौर में ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ आराम भरी जिंदगी बिताना चाहते हैं. वहीं तमिलनाडु के मदुरै की ANI के ऑफिशियल अकाउंट द्वारा पोस्ट की गई वीडियो में 76 साल की उम्र में मालती ने सेवा करने का वह रास्ता चुना, जो शायद ही किसी के दिमाग में आता होगा. 

हर शनिवार सैकड़ों बंदरों को खिलाती हैं खाना

वीडियो में देखा गया कि मालती, जो 76 साल की उम्र में पिछले 10 साल से यानी 2015 से लगभग हजारों बंदरों को खाना खिलाती हैं.  अपनी सेहत के खराब होने के बाद भी, वह हर शनिवार को कम से कम 350 से 400 बंदरों को खाना खिलाती हैं. सबसे प्यारी चीज इस वीडियो में यह लगी कि वह बंदरों को आवाज देकर बुला रही हैं। मालती ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए बिता दी. मालती साल 2010 में अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो गई थीं.  उन्होंने अपनी जिंदगी के 33 साल पुलिस सेवा में गुजार दिए. इसके अलावा बस इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया. वह Director of Physical Education at Gandhigram University में काम कर चुकी हैं. 

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वीडियो पर लोगों ने लुटाया प्यार

इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस वीडियो के नीचे हजारों कमेंट्स की बारिश होने लगी. ज्यादातर लोगों ने मालती की तारीफ करते हुए लिखा कि आखिर कोई तो है जो इतनी गर्मी में पूरे हफ्ते में से एक दिन जानवरों के बारे में सोच रहा है, दुनिया में ऐसे ही लोगों की कमी है.  वहीं कईयों ने मालती को बहुत प्रेम और दिल से दुआ देते हुए लिखा, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं यह जानकर बहुत सुकून मिलता है, भगवान ऐसे लोगों की हमेशा रक्षा करें.  कईयों ने मजाक में लिखा कि हर बंदर बस हफ्ते का एक दिन याद रखते होंगे कि कब मालती जी उनके पास आएंगी.  मालती जी का यह व्यवहार और उनकी सादगी हर किसी का दिल छू रही है.  वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी कुछ न कुछ करने का ठान लेता है, उसे भगवान हर चीज देता है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं. 

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Published at : 24 Jun 2026 04:25 AM (IST)
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VIRAL VIDEO Social Media Viral Story Malathi Monkey Feeding Woman ANI Viral Video
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