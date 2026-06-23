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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगऐ मौत! तुझे तरस न आया उन पर, क्या बीती होगी माओं के दिल पर- लखनऊ हादसे पर भावुक हुआ इंटरनेट

ऐ मौत! तुझे तरस न आया उन पर, क्या बीती होगी माओं के दिल पर- लखनऊ हादसे पर भावुक हुआ इंटरनेट

जिन माओं ने सुबह चूमकर अपने बच्चों को विदा किया था, उन्हें क्या पता था कि शाम को उनके आंगन के वो सबसे खूबसूरत चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएंगे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Jun 2026 05:28 PM (IST)
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सोमवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग ने 15 परिवारों के चराग उजाड़ दिए. हादसा इतना भीषण था कि लोगों ने तीसरी मंजिल से कूद कूदकर अपनी जान बचाई. कोई तारों में फंस गया तो कोई धुआं बनकर उड़ गया. मंजर इतना डरावना और भयावह था कि जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इमारत की तीसरी मंजिल पर चल रहे गेमिंग जोन में ज्यादातर लोग 24-25 साल के थे, जिसमें मरने वाल सभी 15 लोग नौजवान थे. अब उनकी मौत पर सोशल मीडिया काफी भावुक है और लोग अपनी अपनी तरह से उन आत्माओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

लखनऊ अग्निकांड के बाद भावुक हुआ सोशल मीडिया

लखनऊ का यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि पंद्रह हंसते-खेलते परिवारों की दुनिया उजाड़ देने वाला वो दुख है जो कभी खत्म नहीं होगा. जिन माओं ने सुबह चूमकर अपने बच्चों को विदा किया था, उन्हें क्या पता था कि शाम को उनके आंगन के वो सबसे खूबसूरत चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएंगे. उन मासूमों अधूरे ख्वाब और उनकी यादें अब उन सूने घरों की दीवारों पर एक ऐसा गहरा जख्म बनकर रह गई हैं, जो शायद वक्त भी कभी नहीं भर पाएगा. इस खौफनाक आग ने सिर्फ पंद्रह जिंदगियां नहीं छीनीं, बल्कि कई मां-बाप के जीने की वजह ही छीन ली. आज पूरा देश उन बेबस और तड़पते परिवारों के इस असीम दर्द में शामिल है और नम आंखों से उन मासूम आत्माओं की शांति के लिए दुआ कर रहा है.

वो जो न आने वाला है न...इंटरनेट यूजर्स ने यूं दी मृतकों को श्रद्धांजलि

अब सोशल मीडिया पर इस हादसे को लेकर यूजर्स अपने तरीके से मृतकों के लिए भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐ मौत! तुझे तरस न आया उन पर, क्या बीती होगी माओं के दिल पर. एक और यूजर ने जॉन एलिया का शेर लिखते हुए कहा....वो जो न आने वाला है ना उससे हमें मतलब है, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे. आज जॉन एलिया के ये शेर याद करके मैं अपने दोस्त के लिए आंसू बहा रहा हूं. एक और यूजर ने लिखा...अब इन खुशनुमा मौसम का क्या करना, जब इसे सुहाना बनाने वाला यार ही चला गया.

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सोमवार को हुआ था भीषण हादसा

आपको बता दें कि सोमवार को लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के पुरनिया इलाके में एक दुकान में भीषण आग लग गई थी जिसमें नीचे एक पेट शॉप थी और ऊपर गेमिंग जोन बना हुआ था. बताया जा रहा है कि पेट शॉप में आग लगने से उसके ऊपर वाले फ्लोर पर आग इतनी फैल गई कि वहां काम करने वाले और गेम खेलने आए लोगों में से 15 लोगों की मौत हो गई. इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए, लोगों ने फंसे हुए व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने में प्रशासन की मदद की.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 05:28 PM (IST)
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