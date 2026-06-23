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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग1950 के दशक के कैमरे से ली FIFA 2026 की तस्वीरें, इंटरनेट पर वायरल हुआ अनोखा नजारा- यूजर्स भी हैरान

1950 के दशक के कैमरे से ली FIFA 2026 की तस्वीरें, इंटरनेट पर वायरल हुआ अनोखा नजारा- यूजर्स भी हैरान

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें फीफा वर्ल्डकप 2026 के एक मैच का दृश्य दिखाया गया है. हर ओर चमक धमक और रंगीन नजारे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Jun 2026 07:39 PM (IST)
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दुनिया में इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप की धूम है. 11 जून से शुरू हुआ यह टूर्नामेंट पहली बार 48 टीमों के बीच खेला जा रहा है जिसे रिकॉर्ड करने के लिए दुनिया भर के महंगे कैमरे और नई ताजा तकनीक मैदान पर तैनात है. लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों ने दर्शकों की उत्सुक्ता बढ़ा दी है, जहां एक शख्स ने अपने 76 साल पुराने यानी 1950 के दशक के कैमरे से फीफा विश्वकप 2026 की तस्वीरें ली जिन्हें देखकर पूरा इंटरनेट सन्न रह गया.

1950 के दशक के कैमरे से लीं FIFA 2026 की तस्वीरें

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें फीफा वर्ल्डकप 2026 के एक मैच का दृश्य दिखाया गया है. हर ओर चमक धमक और रंगीन नजारे हैं और खिलाड़ियों को महंगे और उच्च तकनीक वाले कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं. तभी दर्शक दीर्घा में से एक दर्शक अपने पास से 1950 के दशक का कैमरा निकालता है और फीफा वर्ल्ड कप के इस मैच की तस्वीरें खींचने लगता है. जैसे ही कैमरे से तस्वीरों की झलक बाहर आती है लोग हैरान रह जाते हैं.

 
 
 
 
 
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तस्वीरों ने याद दिलाया 76 साल पुराना दौर

सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखकर लोगों को पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी याद आ रहे हैं. तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं और उनमें इतिहास का रंग चढ़ा है जिसे देखकर लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वो 2026 में नहीं बल्कि 1950 में पहुंच गए हैं. आपको बता दें कि इस बार फीफा वर्ल्डकप का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जा रहा है. फाइनल 19 जुलाई 2026 को खेला जाएगा. पिछला फीफा वर्ल्डकप अर्जेटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था.

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यूजर्स भी हुए तस्वीरों के फैन

वीडियो को pubity नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मुझे एक कैमरा दे दीजिए, मुझे भी पुरानी चीजों का शौक है. एक और यूजर ने लिखा...कितनी प्यारी तस्वीरे हैं मजा आ गया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...फीफा को इस अंदाज में भी देखा जा सकता था मुझे नहीं मालूम था.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 07:39 PM (IST)
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