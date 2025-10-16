भगवान माफ नहीं करेगा! पाजी ने बनाया शराबी मटन और उढ़ेल दी पूरी बोतल- यूजर्स ने लगा दी क्लास

सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जो लोगों को हैरान कर देता है. कभी अजीबो-गरीब रेसिपी तो कभी लोगों की हटके कुकिंग स्टाइल. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने तो इंटरनेट पर आग लगा दी है. पंजाब के अमृतसर से सामने आए इस वीडियो में एक नॉनवेज होटल का कुक तवे पर मटन बनाते हुए उसमें शराब डालता नजर आता है. इस अनोखी रेसिपी को उसने नाम दिया है “शराबी मटन”. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया है कि लोग इसके स्वाद से ज्यादा उसके कॉन्सेप्ट पर बहस कर रहे हैं.

मटन में डाली शराब और बना दिया शराबी मटन!

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि होटल का शख्स बड़े तवे पर गर्मागर्म मटन तैयार कर रहा होता है. वह पहले उसमें देसी मसालों की खुशबूदार ग्रेवी बनाता है, फिर अचानक एक शराब की बोतल निकालता है और उसे मटन की ग्रेवी में पूरी तरह उढ़ेल देता है. बोतल खाली होते ही वो मुस्कुराते हुए कहता है “ये है मेरा स्पेशल शराबी मटन.” इसके बाद वो तवे पर तेज आंच में उसे पकाने लगता है और कैमरे में पूरी प्रोसेस रिकॉर्ड होती रहती है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

यूजर्स बोले, भगवान माफ नहीं करेगा

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ, लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. किसी ने कहा कि यह तो “मटन का अपमान” है, भगवान माफ नहीं करेगा. तो किसी ने मजाक में लिखा...“भाई पहले शराब पीता था, अब शराब खा भी लेता हूं.” वहीं कुछ फूडीज ने कहा कि यह आइडिया यूनिक है और शायद स्वाद भी हटके होगा. कई यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस तरह शराब डालकर बनाना कानूनी रूप से सही है, क्योंकि भारत के कई राज्यों में शराब का उपयोग खाना पकाने में प्रतिबंधित माना जाता है. वीडियो को @khurpenchh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अबतक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

