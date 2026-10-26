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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP में आंतरिक कलह? अभिजीत दीपके ने सौरव-आशुतोष के साथ फोटो शेयर कर साफ की तस्वीर

CJP में आंतरिक कलह? अभिजीत दीपके ने सौरव-आशुतोष के साथ फोटो शेयर कर साफ की तस्वीर

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ग्रुप के भीतर अंतरकलह के दावों को सिरे से नकार दिया है. उन्होंने आशुतोष और सौरव के साथ एक फोटो शेयर की है. साथ ही एक कैप्शन भी लिखा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 26 Oct 2026 07:05 PM (IST)
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सीईसी ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के अगले कदम का इंतजार है. इस बीच सोशल मीडिया हैंडल्स पर किए जा रहे, कॉकरोच जनता पार्टी में अंतरकलह के दावों पर पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने विराम लगा दिया है.

उन्होंने आशुतोष रांका और सौरव दास के साथ एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए पूरी पिक्चर साफ कर दी है. इसके साथ उन्होंने इस पर इंग्लिश में Internal Rift लिखकर एक इमोजी भी लगाया है. इसका मतलब है, अंतरकलह. अभिजीत इस फोटो के माध्यम से साफ संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा किसी तरह की चीज पार्टी के भीतर नहीं है. अभिजीत के पोस्ट के बाद आशुतोष और सौरव ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर किया है.

वहीं, अभिजीत के पोस्ट को सौरव और आशुतोष ने भी अपने एक्स हैंडल पर रिशेयर किया है. सौरव दास ने अभिजीत के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए मजेदार अंदाज में लिखा है कि  फ्रांडशिप हो गई है मित्रों (Fraaandhship hogai mitron!).

 

वहीं आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्ट रिशेयर करते हुए लिखा है कि सीजेपी में भारी फूट (CJP mein bhaari foot.) 

अंतरकलह के दावे पर अभिजीत की सफाई

इससे पहले द रेड माइक से इंटरव्यू के दौरान अभिजीत ने सीजेपी के अंदर फूट के दावों का जवाब दिया. उनसे जब पूछा गया कि सोशल मीडिया पर मतभेद से जुड़ा कैंपेन चल रहा है तो इस पर अभिजीत ने कहा कि अगर कॉन्सपिरेसी थ्योरी लिखना है, तो अच्छी लिखो. मतलब ऐसी लिखो, जिसपर यकीन किया जा सके. जेल से बाहर आने के बाद मैंने आशुतोष और सौरव को जो गालियां दी हैं, कि गधों अरेस्ट तुम हो जाते हो. मेरे को तुम्हारे घरवालों से बात करना पड़ रही है. मुझे जवाब देना पड़ रहा है. मैं अपने घर वालों को जवाब नहीं दे पा रहा हूं. अपने घर वालों को समझा नहीं पा रहा हूं, कि मेरे साथ क्या हो रहा है. मुझे तुम दोनों की फैमिली को समझाना पड़ रहा है. तो इस पर उन्होंने कहा है कि अब उतर गए हैं तो करना तो पड़ेगा. 

अभिजीत ने कहा कि उन्होंने आशुतोष और सौरव से कहा है कि अगर ऐसा कुछ करना है, तो तीनों साथ जाएंगे, मेरे बिना गार्डन में कोई अकेला नहीं घूमेगा. अगले कदम को लेकर दीपके ने कहा है कि आगे का प्लान वह जल्द ही तय करेंगे.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 26 Oct 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Abhijeet Dipke Ashutosh Ranka Saurav Das
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