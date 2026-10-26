CJP में आंतरिक कलह? अभिजीत दीपके ने सौरव-आशुतोष के साथ फोटो शेयर कर साफ की तस्वीर

सीईसी ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के अगले कदम का इंतजार है. इस बीच सोशल मीडिया हैंडल्स पर किए जा रहे, कॉकरोच जनता पार्टी में अंतरकलह के दावों पर पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने विराम लगा दिया है.

उन्होंने आशुतोष रांका और सौरव दास के साथ एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए पूरी पिक्चर साफ कर दी है. इसके साथ उन्होंने इस पर इंग्लिश में Internal Rift लिखकर एक इमोजी भी लगाया है. इसका मतलब है, अंतरकलह. अभिजीत इस फोटो के माध्यम से साफ संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा किसी तरह की चीज पार्टी के भीतर नहीं है. अभिजीत के पोस्ट के बाद आशुतोष और सौरव ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर किया है.

Internal rift🥴 https://t.co/aREZ0JoNIH — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 26, 2026

वहीं, अभिजीत के पोस्ट को सौरव और आशुतोष ने भी अपने एक्स हैंडल पर रिशेयर किया है. सौरव दास ने अभिजीत के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए मजेदार अंदाज में लिखा है कि फ्रांडशिप हो गई है मित्रों (Fraaandhship hogai mitron!).

Fraaandhship hogai mitron! — Saurav Das (@SauravDassss) October 26, 2026

वहीं आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्ट रिशेयर करते हुए लिखा है कि सीजेपी में भारी फूट (CJP mein bhaari foot.)

CJP mein bhaari foot. — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 26, 2026

अंतरकलह के दावे पर अभिजीत की सफाई

इससे पहले द रेड माइक से इंटरव्यू के दौरान अभिजीत ने सीजेपी के अंदर फूट के दावों का जवाब दिया. उनसे जब पूछा गया कि सोशल मीडिया पर मतभेद से जुड़ा कैंपेन चल रहा है तो इस पर अभिजीत ने कहा कि अगर कॉन्सपिरेसी थ्योरी लिखना है, तो अच्छी लिखो. मतलब ऐसी लिखो, जिसपर यकीन किया जा सके. जेल से बाहर आने के बाद मैंने आशुतोष और सौरव को जो गालियां दी हैं, कि गधों अरेस्ट तुम हो जाते हो. मेरे को तुम्हारे घरवालों से बात करना पड़ रही है. मुझे जवाब देना पड़ रहा है. मैं अपने घर वालों को जवाब नहीं दे पा रहा हूं. अपने घर वालों को समझा नहीं पा रहा हूं, कि मेरे साथ क्या हो रहा है. मुझे तुम दोनों की फैमिली को समझाना पड़ रहा है. तो इस पर उन्होंने कहा है कि अब उतर गए हैं तो करना तो पड़ेगा.

अभिजीत ने कहा कि उन्होंने आशुतोष और सौरव से कहा है कि अगर ऐसा कुछ करना है, तो तीनों साथ जाएंगे, मेरे बिना गार्डन में कोई अकेला नहीं घूमेगा. अगले कदम को लेकर दीपके ने कहा है कि आगे का प्लान वह जल्द ही तय करेंगे.