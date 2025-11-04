सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं दीप्ति शर्मा! वर्ल्ड कप जीत में निभाई थी अहम भूमिका- देखें उनके वीडियो

भारत की पहली महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम की सबसे अहम खिलाड़ी रही दीप्ति शर्मा इन दिनों सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी छाई हुई हैं. वर्ल्ड कप जीत के बाद पिछले 24 घंटों में दीप्ति का नाम इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया. गूगल ट्रेंड्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोग दीप्ति के हर मोमेंट को ढूंढ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा खोजी गई दीप्ति शर्मा!

आगरा की इस बेटी ने क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय लिखा है. ऑलराउंडर दीप्ति ने न सिर्फ विकेट चटकाए बल्कि बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया. उनके ऑलराउंड खेल ने भारत को विश्वविजेता बनाया. यही वजह है कि वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इंटरनेट पर दीप्ति शर्मा सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं. सोशल मीडिया पर उनके हर एक मूवमेंट के वीडियो वायरल हो रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, दीप्ति के मैच से जुड़े वीडियोज को 87 लाख से ज्यादा बार देखा गया है. इंस्टाग्राम पर उनके "विजिंग मोमेंट", "मां का रिएक्शन" और "अवॉर्ड सेरेमनी" जैसे क्लिप्स ने लाखों व्यूज बटोरे. अकेले "मां का उत्साह" वाले वीडियो को 17 लाख लोगों ने देखा.

View this post on Instagram A post shared by ICC (@icc)

लोग युवराज सिंह से कर रहे दीप्ति की तुलना

दीप्ति शर्मा ने जिस तरह से मैदान में निडर होकर प्रदर्शन किया, उसने देश के करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया. लोग उनकी तुलना अब युवराज सिंह से करने लगे हैं. जैसे युवराज ने 2011 के वर्ल्ड कप में बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाया था, वैसे ही दीप्ति ने 2025 में महिला क्रिकेट में इतिहास रच दिया.

View this post on Instagram A post shared by Deepti Sharma (DS) (@officialdeeptisharma)

रेलवे में कर्मचारी रहे हैं दीप्ति के पिता

दीप्ति की इस जीत ने उनके परिवार की जिंदगी भी बदल दी है. कभी रेल कर्मचारी रहे उनके पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए दिन-रात मेहनत की. मां सुमन शर्मा ने कहा कि “आज जो भी हैं, वो बेटी की बदौलत हैं.” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीप्ति ने अपने माता-पिता के लिए आगरा में नया घर भी खरीदा है.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

आगरा की गलियों से निकल लोगों के दिलों में बसी दीप्ति शर्मा

इंटरनेट पर लोग दीप्ति की विनम्रता और सरल स्वभाव की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि “मैदान पर वो शेरनी हैं और कैमरे के सामने एक सीधी-सादी बेटी.” यही नहीं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट्स भी मान रहे हैं कि दीप्ति अब भारत की नई क्रिकेट आइकन बन चुकी हैं. उनका फैन बेस लगातार बढ़ रहा है और ब्रांड्स की नजरें भी अब उन पर टिकी हैं. कुल मिलाकर, वर्ल्ड कप जीतने के बाद दीप्ति शर्मा ने जो किया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं. एक लड़की जिसने आगरा की गलियों से शुरुआत की, आज पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रही है और लोगों के दिलों में छा गई है.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल