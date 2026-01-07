"लगता है नागमणि लेकर ही मानेगी" लखनऊ-कानपुर हाईवे पर पापा की परियों का नागिन डांस हो रहा वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह ने लोगों को किस हद तक लापरवाह बना दिया है, इसका ताजा उदाहरण एक वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है. वीडियो में दो युवतियां बीच हाईवे पर बैठकर और लेटकर ‘नागिन डांस’ करती नजर आ रही हैं. अंदाज ऐसा कि देखने वाले भी हैरान हैं और कह रहे हैं “लगता है आज नागमणि लेकर ही जाएंगी.” लेकिन इस मजाक और तमाशे के पीछे छिपा खतरा अब लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है.
हाईवे पर नागिन डांस करते वायरल हो रही लड़कियां
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रात के समय एक व्यस्त हाईवे पर दो लड़कियां अचानक सड़क के बीचों-बीच डांस करने लगती हैं. कभी जमीन पर बैठकर, कभी लेटकर और कभी अजीबोगरीब अंदाज में वे नागिन डांस के स्टेप्स करती दिखती हैं. आसपास न कोई मंच है, न कोई सुरक्षा इंतजाम. सिर्फ तेज रफ्तार वाहनों का रास्ता और सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़.
रील के चक्कर में बीच हाईवे पर किया गया ये नागिन डांस, मस्ती नहीं बल्कि ख़तरे की दावत है। 🚫🛣️ pic.twitter.com/msDEN9KDR1— 🍁 शब्दों_के_तीर 🍁 (@PremSahab1) January 6, 2026
हो सकता था बड़ा हादसा
वीडियो के कुछ हिस्सों में एक लड़की सड़क पर गिरती है, जबकि दूसरी उसके ऊपर खड़े होकर डांस करती नजर आती है. यह नजारा न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि बेहद खतरनाक भी. किसी भी वक्त कोई तेज रफ्तार वाहन वहां से गुजर सकता था और बड़ा हादसा हो सकता था. लेकिन वायरल वीडियो में इन जोखिमों की परवाह किसी को करते नहीं देखा गया. लाइक और व्यूज की भूख ने हर खतरे को छोटा बना दिया है.
यूजर्स बोले, लगता है नागमणि लेकर ही मानेगी
वीडियो को @PremSahab1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हाईवे पर नागमणि नहीं मिलेगी दीदी. एक और यूजर ने लिखा...नागिन को कोई वाहन सपाट न कर जाए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है आज नागमणि लेकर ही जाएगी.
